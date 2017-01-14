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Его боялись и уважали, и всегда пропускали вперед. Но потом на долгие годы он оказался предан забвению.Наш сегодняшний рассказ будет посвящен не товарищу Сталину, как, возможно, подумали некоторые, а автомобилю. Хотя советский вождь имеет к этому транспортному средству самое непосредственное отношение.
Французский фотограф Xavier Hubert–Brierre отправился в путешествие в Габон, в джунглях которого установил зеркала и камеры, записывающие реакцию животных.
Интересная подборка старых советских фотографий с «изюминкой»…
У меня вся лента в жалобах на температуру 39 и выше. Выздоравливайте поскорее, а пока выздоравливаете, можете просветиться и ответить себе на вопрос: как повышается температура? Какой механизм этого? И как работают жаропонижающие препараты?
Женившись, мастер боевых искусств Ичиро с оптимизмом строил планы на будущее. Вместе с супругой Томокой они жили в своем собственном доме в Сайтаме, благополучном пригороде Токио. У них родился первенец Тим. Семья взяла кредит, чтобы открыть пельменную. Но внезапно случился дефолт, и супруги оказались в долгах. Они поступили так, как поступают сотни тысяч японцев в подобных обстоятельствах: продали свой дом, собрали вещи и исчезли. Навсегда…
Идея спрятать родимое пятно или невус под татушкой — заманчивая, и хороший тату-мастер может творить чудеса…но подумайте хорошенько! Медики категорически против нанесения тату на родинки: механическое и химическое воздействие на невус может спровоцировать перерождение родинки и развитие меланомы — рака кожи. А вот обыграть родинку, и сделать тату РЯДОМ с ней — это гениальное решение! Смотрите в подборке примеры и тех, и других случаев.
Интересный видеоролик снятый на металлургическом заводе в Швеции, где вы увидите как раскаленному куску металла придают нужную форму…
Давайте взглянем как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года:
Обожаю подобные нестандартные решения, отличные светильники на стену от дизайнера Chen Bikovski: