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- Александр к записи Как обрабатывают металл на металлургическом заводе…
- витёк с минска к записи Диафильм «В 2017 году» производства 1960 года… (45 фото)
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Идея спрятать родимое пятно или невус под татушкой — заманчивая, и хороший тату-мастер может творить чудеса…но подумайте хорошенько! Медики категорически против нанесения тату на родинки: механическое и химическое воздействие на невус может спровоцировать перерождение родинки и развитие меланомы — рака кожи. А вот обыграть родинку, и сделать тату РЯДОМ с ней — это гениальное решение! Смотрите в подборке примеры и тех, и других случаев.
Интересный видеоролик снятый на металлургическом заводе в Швеции, где вы увидите как раскаленному куску металла придают нужную форму…
Давайте взглянем как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года:
Обожаю подобные нестандартные решения, отличные светильники на стену от дизайнера Chen Bikovski:
Для трюка каскадер использовал самосвалы вместо грузовиков.
Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы.
Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых «исчезли».
Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является «диванным кентавром». Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.По мнению многих, в действительности ноги никуда не «исчезали», просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.
Смотреть до конца!
Похоже у модельеров от Gucci закончились идеи касательно модных нарядов и они решили просто поглумиться, другого объяснения таким «прикидам» не нахожу…