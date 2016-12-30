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    Белорус повторил трюк Ван Дамма со шпагатом…

    Дек 30, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Для трюка каскадер использовал самосвалы вместо грузовиков.
    Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы.

    Шесть самых больших автомобильных пробок в истории… (7 фото)

    Дек 29, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.

    Шесть самых больших автомобильных пробок в истории (1)

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    Интернет-загадка…

    Дек 29, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых «исчезли».

    Интернет-загадка

    Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является «диванным кентавром». Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.По мнению многих, в действительности ноги никуда не «исчезали», просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.

    Рыбное место…

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Рыбное место


    Каменщики 80 lvl…

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Смотреть до конца!

    Коллекция Осень-Зима 2017-2018 от Gucci… (7 фото)

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Похоже у модельеров от Gucci закончились идеи касательно модных нарядов и они решили просто поглумиться, другого объяснения таким «прикидам» не нахожу…

    Коллекция Осень-Зима 2017-2018 от Gucci (1)

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    Как отмечают Новый Год в Австралии… (12 фото)

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Как отмечают Новый Год в Австралии (1)

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    Молчание котят…

    Дек 27, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Молчание котят

    Ржавый «Астон Мартин», 40 лет простоявший в лесу, продают за 400 тысяч долларов… (8 фото)

    Дек 27, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Ветхий Aston Martin 1960 года выпуска выставлен на аукцион по предварительной цене от 375 до 475 тысяч долларов. Модель DB4 поступила в продажу в 1958 году как конкурент спорткарам Ferrari и Maserati: автомобиль способен был разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунд. По иронии судьбы способности этого конкретного экземпляра большую часть его жизни никак не использовались: машина более 40 лет простояла без движения в лесу Массачусетса.

    Ржавый «Астон Мартин», 40 лет простоявший в лесу, продают за 400 тысяч долларов (1)

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    Интересные факты о сериале «Кухня»… (4 фото)

    Дек 27, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Многим очень полюбился сериал «Кухня» возможно именно потому, что все в нем было сделано очень продумано, в команде работали профессионалы, полные креативных идей и готовых на нестандартные решения. Закулисная жизнь сериала известна немногим, хотя она достаточна интересна. Именно поэтому сегодня мы решили познакомить вас с некоторыми фактами о сериале «Кухня».

    Интересные факты о сериале "Кухня" (1)

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    Разрулил…

    Дек 26, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Парень с бутылкой пива целых 20 минут регулировал движение транспорта на оживленном перекрестке в Калининграде:

    Довыпендривался)))

    Дек 26, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Довыпендривался

    Тюнинг Волги бессмысленный и беспощадный… (21 фото)

    Дек 26, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Тюнинг головного мозга — заболевание, которым страдает значительная часть автовладельцев, ни смотря ни на что, они всегда хотят что-нибудь улучшить в своем автомобиле. Но то, что вы увидите ниже, не поддается никакому описанию, можно лишь констатировать тяжелую степень заболевания владельца этой многострадальной Волги…

    Тюнинг Волги бессмысленный и беспощадный (1)

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    Только от одного взгляда на это фото голова кругом идет…

    Дек 23, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Иллюзия

    Джимми Кокс — самый добросовестный сантехник на планете…

    Дек 23, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Возможно, вы уже видели это фото раньше. Оно успело прославиться в Интернете. Многие думали, что это фальшивка. Но нет, фото настоящее. И на нем вовсе не несчастный пьяница, утонувший в луже.

    Джимми Кокс — самый добросовестный сантехник на планете (2)

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