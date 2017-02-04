Компания Land Rover отмечает 48-ой день рождения своей легендарной модели Range Rover. По этому случаю был выпущен видеоролик, в котором показана трансформация внедорожника с ключевыми изменениями в дизайне и технике. Далее »

В Тольятти на железнодорожном переезде у перекрестка Обводного шоссе с дорогой на село Нижнее Санчелеево произошло ДТП, в ходе которого поезд столкнулся с автомобилем Porsche Panamera GTS. Элитная иномарка с московскими номерами выехала на переезд прямо перед поездом, поэтому машинист не успел вовремя затормозить. После столкновения состав протащил машину по рельсам несколько десятков метров. Жертв и пострадавших нет, стоимость ущерба выясняется, и, судя по всему, она будет немалой. В России цены на данное авто стартуют с 7,5 миллионов рублей. Далее »

Не зря курорты Краснодарского края рифмуют с раем. Особенно выделяется в этом плане уникальный город-курорт Сочи — настоящая жемчужина черноморского побережья. Вот уж где есть развернуться широкой душе российского туриста. Да и гостям из ближнего и дальнего зарубежья есть на что посмотреть, где отдохнуть душой и телом. Далее »

Наверняка многие заметили то, что в последнее время хостел приобретает все большую популярность, и на это есть большое количество объективных причин. Такой вид жилья имеет множество преимуществ. Главным из них считается низкая цена. Если вы запланировали отдых или же отправились в командировку, то хостел станет отличным вариантом выбора. В Москве большое количество дешевых хостелов предлагают своим клиентам комфортные условия проживания по доступной стоимости. А это как раз дает возможность остановиться в Москве на длительное время. Далее »

Кстати, музыка в тему играла:)

В Голландии лебедь, оставшийся зимовать в городском парке, запутался в ветвях дерева и задохнулся… Далее »

16-летний баскетболист Роберт Боброжски (Robert Bobroczky) может стать самым высоким профессиональным игроком в истории США. В настоящий момент парень ростом 231 см учится в школе в штате Огайо и выступает за команду одного из университетов. На парня уже обратили внимание менеджеры ведущих клубов NBA, а потому в скором времени он может стать очередной звездой спорта. Стоит отметить, что Роберт силен не только в баскетболе, он также отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским). Далее »

Большой популярностью пользуется Израиль не только как туристический регион планеты, но и данная страна может похвастаться высокими достижениями в медицина. Проводимые курсы лечения или сложные операции отличаются высокими стандартами. Тем самым позволяют даже тяжело больным восстановить ранее утраченное здоровье. Далее »

Испанское побережье манит своим лазурным морем, невероятными красотами природы и неповторимым средиземноморским колоритом. Однако большинство путешественников лишают себя возможности отдохнуть с полным погружением в атмосферу Испании, отправляясь на отдых в отель. Гораздо лучше прочувствовать Испанию можно, сняв виллу. Далее »

Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»