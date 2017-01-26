Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»

Травили балалайки о рукожопости и я вдруг вспомнил одну историю, полную нелепости и «приключений». Произошла она в 2001 году, когда деревья были большие а я — вчерашний саратовский студент, понаехавший в Москву поработать. В какой–то момент сложились два обстоятельства — мне захотелось поехать домой и у меня были 450$. Не то, чтобы большие деньги, но по тем временам всё–таки сумма. Можно было просто положить их в карман и поехать на поезде, но это же не наш метод, верно? И я решил купить машину и поехать на ней домой. В Москве! Машину через «из рук в руки». Уже смешно, да? Далее »

Прокуратура штата Массачусетс опубликовала фотографию обыска в квартире в Бостоне, где под матрасом были найдены 20 миллионов долларов. Живущий в квартире выходец из Бразилии подозревается в сокрытии средств, незаконно заработанных компанией его дяди. Далее »

Традиционная гонка на быках, известная как «Pacu Jawi», проходит в Паданге, Западная Суматра, Индонезия. Каждый год перед посадкой риса фермеры демонстрируют свой скот на этих соревнованиях перед потенциальными покупателями. За многие годы состязания стали главным событием года для местных жителей. Эти увлекательные кадры сделал фотограф и эксперт по кибербезопасности Дэ Хан Лин (Teh Han Lin) 12 марта 2016 года во время визита в Индонезию. Далее »

Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…

Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик… Далее »

Антон Васильев в одиночку убрал от мусора весь пляж Якутска. Далее »

Ученым, наконец, удалось снять на видео атаку трехметрового хищного червя Eunice aphroditois. Видео опубликовано журналом «Популярная механика».

Монстр живет на глубинах от 10 до 40 метров, зарывается в грунт и способен совершить резкий бросок, когда поблизости оказывается жертва. Ею может стать даже довольно крупная рыба. У червя нет зрения и слуха, он ориентируется по колебаниям воды. Интересный случай произошел в 2009 году в океанариуме Корнуолла в Британии. Сюда молодой червь был занесен вместе с гравием и камнями. Обслуживающий персонал долго не мог определить причину исчезновения морских рыб, пока аттракцион не был разобран. Фактов нападения Eunice aphroditois на человека не зарегистрировано, однако ученые дали ему второе, обиходное имя — «червь Боббит», по фамилии Лорены Боббит, которая в ответ на бытовое насилие кастрировала мужа.

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Каким бы вкусным и полезным не было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после приготовления. Далее »