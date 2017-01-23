Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…

Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик…

Антон Васильев в одиночку убрал от мусора весь пляж Якутска.

Ученым, наконец, удалось снять на видео атаку трехметрового хищного червя Eunice aphroditois. Видео опубликовано журналом «Популярная механика».

Монстр живет на глубинах от 10 до 40 метров, зарывается в грунт и способен совершить резкий бросок, когда поблизости оказывается жертва. Ею может стать даже довольно крупная рыба.

У червя нет зрения и слуха, он ориентируется по колебаниям воды.

Интересный случай произошел в 2009 году в океанариуме Корнуолла в Британии. Сюда молодой червь был занесен вместе с гравием и камнями. Обслуживающий персонал долго не мог определить причину исчезновения морских рыб, пока аттракцион не был разобран.

Фактов нападения Eunice aphroditois на человека не зарегистрировано, однако ученые дали ему второе, обиходное имя — «червь Боббит», по фамилии Лорены Боббит, которая в ответ на бытовое насилие кастрировала мужа.