Подписка RSS
Получать обновления на E-mail:
Рубрики
- GIF анимация
- Авто
- Животные
- Интересное видео
- Интересное фото
- Интересные факты
- Искусство
- История и ретро
- Как это сделано
- Короткометражка
- Красивые картинки и фото
- Креатив
- Ностальгия
- Обо всем на свете.
- Обои на рабочий стол
- Природа
- Разное
- Страны
- Тест на внимательность
- Техника и технологии
- Флеш игры
- Фотомиг
- Шоу
- Экзотика
- Экстрим
- Юмор
Свежие комментарии
- витёк с минска к записи $20 миллионов под матрасом. Впечатляющее фото обыска квартиры в Бостоне… (2 фото)
- витёк с минска к записи Белые слоны и пассатижи…
- витёк с минска к записи Белые слоны и пассатижи…
Метки
Кстати, музыка в тему играла:)
В Голландии лебедь, оставшийся зимовать в городском парке, запутался в ветвях дерева и задохнулся…
16-летний баскетболист Роберт Боброжски (Robert Bobroczky) может стать самым высоким профессиональным игроком в истории США. В настоящий момент парень ростом 231 см учится в школе в штате Огайо и выступает за команду одного из университетов. На парня уже обратили внимание менеджеры ведущих клубов NBA, а потому в скором времени он может стать очередной звездой спорта. Стоит отметить, что Роберт силен не только в баскетболе, он также отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским).
Большой популярностью пользуется Израиль не только как туристический регион планеты, но и данная страна может похвастаться высокими достижениями в медицина. Проводимые курсы лечения или сложные операции отличаются высокими стандартами. Тем самым позволяют даже тяжело больным восстановить ранее утраченное здоровье.
Испанское побережье манит своим лазурным морем, невероятными красотами природы и неповторимым средиземноморским колоритом. Однако большинство путешественников лишают себя возможности отдохнуть с полным погружением в атмосферу Испании, отправляясь на отдых в отель. Гораздо лучше прочувствовать Испанию можно, сняв виллу.
Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»
Травили балалайки о рукожопости и я вдруг вспомнил одну историю, полную нелепости и «приключений». Произошла она в 2001 году, когда деревья были большие а я — вчерашний саратовский студент, понаехавший в Москву поработать. В какой–то момент сложились два обстоятельства — мне захотелось поехать домой и у меня были 450$. Не то, чтобы большие деньги, но по тем временам всё–таки сумма.
Можно было просто положить их в карман и поехать на поезде, но это же не наш метод, верно? И я решил купить машину и поехать на ней домой. В Москве! Машину через «из рук в руки». Уже смешно, да?
Прокуратура штата Массачусетс опубликовала фотографию обыска в квартире в Бостоне, где под матрасом были найдены 20 миллионов долларов. Живущий в квартире выходец из Бразилии подозревается в сокрытии средств, незаконно заработанных компанией его дяди.
Традиционная гонка на быках, известная как «Pacu Jawi», проходит в Паданге, Западная Суматра, Индонезия. Каждый год перед посадкой риса фермеры демонстрируют свой скот на этих соревнованиях перед потенциальными покупателями. За многие годы состязания стали главным событием года для местных жителей. Эти увлекательные кадры сделал фотограф и эксперт по кибербезопасности Дэ Хан Лин (Teh Han Lin) 12 марта 2016 года во время визита в Индонезию.
Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…
Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик…