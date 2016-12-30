Для трюка каскадер использовал самосвалы вместо грузовиков.

Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы.

Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории. Далее »

Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых «исчезли». Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является «диванным кентавром». Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.По мнению многих, в действительности ноги никуда не «исчезали», просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.

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