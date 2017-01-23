Подписка RSS
Получать обновления на E-mail:
Рубрики
- GIF анимация
- Авто
- Животные
- Интересное видео
- Интересное фото
- Интересные факты
- Искусство
- История и ретро
- Как это сделано
- Короткометражка
- Красивые картинки и фото
- Креатив
- Ностальгия
- Обо всем на свете.
- Обои на рабочий стол
- Природа
- Разное
- Страны
- Тест на внимательность
- Техника и технологии
- Флеш игры
- Фотомиг
- Шоу
- Экзотика
- Экстрим
- Юмор
Свежие комментарии
- Илона к записи Диафильм «В 2017 году» производства 1960 года… (45 фото)
- Александр к записи Выбираем сканер штрих-кодов…
- Александр к записи Реакция диких животных на свое отражение в зеркале…
Метки
Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…
Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик…
Антон Васильев в одиночку убрал от мусора весь пляж Якутска.
Ученым, наконец, удалось снять на видео атаку трехметрового хищного червя Eunice aphroditois. Видео опубликовано журналом «Популярная механика».
Монстр живет на глубинах от 10 до 40 метров, зарывается в грунт и способен совершить резкий бросок, когда поблизости оказывается жертва. Ею может стать даже довольно крупная рыба.
У червя нет зрения и слуха, он ориентируется по колебаниям воды.
Интересный случай произошел в 2009 году в океанариуме Корнуолла в Британии. Сюда молодой червь был занесен вместе с гравием и камнями. Обслуживающий персонал долго не мог определить причину исчезновения морских рыб, пока аттракцион не был разобран.
Фактов нападения Eunice aphroditois на человека не зарегистрировано, однако ученые дали ему второе, обиходное имя — «червь Боббит», по фамилии Лорены Боббит, которая в ответ на бытовое насилие кастрировала мужа.
Обратите внимание на время на фото
Каким бы вкусным и полезным не было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после приготовления.
Вот уже в чем, в чем сильны пакистанцы, так это в автомобильном тюнинге!
Ни одному владельцу «Газели» в Махачкале даже не снилось что-либо подобное, а здесь, в Пакистане, это в норме вещей: ракеты с танками на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове, как высшая ступень мастерства…
Мало того, доход водителя маршрутки напрямую зависит от того, насколько крутой у его маршрутки тюнинг. Дело в том, что уважаемые себя пакистанцы не особо горят желанием ехать на плохо оттюнингованой тачке и предпочтуть подождать на остановке следующую… Так что кто-то едет набитым под завязку, снимая все сливки, а кто-то тащится по дороге полупустой… Поэтому задача изменить, по сути, пассажирский грузовичок до неузнаваемости.
Не так уж часто мы можем лицезреть поистине мастерский дизайн интерьера сауны. Но канадская архитектурная фирма Partisans создала сауну-шедевр. Эта сауна построена на частном острове к северу от Торонто. Внутри вы найдете гладкие и современные деревянные панели, которые делают интерьер сауны похожим на пещеру или грот.
Его боялись и уважали, и всегда пропускали вперед. Но потом на долгие годы он оказался предан забвению.Наш сегодняшний рассказ будет посвящен не товарищу Сталину, как, возможно, подумали некоторые, а автомобилю. Хотя советский вождь имеет к этому транспортному средству самое непосредственное отношение.