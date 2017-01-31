Кстати, музыка в тему играла:)

В Голландии лебедь, оставшийся зимовать в городском парке, запутался в ветвях дерева и задохнулся… Далее »

16-летний баскетболист Роберт Боброжски (Robert Bobroczky) может стать самым высоким профессиональным игроком в истории США. В настоящий момент парень ростом 231 см учится в школе в штате Огайо и выступает за команду одного из университетов. На парня уже обратили внимание менеджеры ведущих клубов NBA, а потому в скором времени он может стать очередной звездой спорта. Стоит отметить, что Роберт силен не только в баскетболе, он также отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским). Далее »

Большой популярностью пользуется Израиль не только как туристический регион планеты, но и данная страна может похвастаться высокими достижениями в медицина. Проводимые курсы лечения или сложные операции отличаются высокими стандартами. Тем самым позволяют даже тяжело больным восстановить ранее утраченное здоровье. Далее »

Испанское побережье манит своим лазурным морем, невероятными красотами природы и неповторимым средиземноморским колоритом. Однако большинство путешественников лишают себя возможности отдохнуть с полным погружением в атмосферу Испании, отправляясь на отдых в отель. Гораздо лучше прочувствовать Испанию можно, сняв виллу. Далее »

Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»

Травили балалайки о рукожопости и я вдруг вспомнил одну историю, полную нелепости и «приключений». Произошла она в 2001 году, когда деревья были большие а я — вчерашний саратовский студент, понаехавший в Москву поработать. В какой–то момент сложились два обстоятельства — мне захотелось поехать домой и у меня были 450$. Не то, чтобы большие деньги, но по тем временам всё–таки сумма. Можно было просто положить их в карман и поехать на поезде, но это же не наш метод, верно? И я решил купить машину и поехать на ней домой. В Москве! Машину через «из рук в руки». Уже смешно, да? Далее »

Прокуратура штата Массачусетс опубликовала фотографию обыска в квартире в Бостоне, где под матрасом были найдены 20 миллионов долларов. Живущий в квартире выходец из Бразилии подозревается в сокрытии средств, незаконно заработанных компанией его дяди. Далее »

Традиционная гонка на быках, известная как «Pacu Jawi», проходит в Паданге, Западная Суматра, Индонезия. Каждый год перед посадкой риса фермеры демонстрируют свой скот на этих соревнованиях перед потенциальными покупателями. За многие годы состязания стали главным событием года для местных жителей. Эти увлекательные кадры сделал фотограф и эксперт по кибербезопасности Дэ Хан Лин (Teh Han Lin) 12 марта 2016 года во время визита в Индонезию. Далее »

Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…