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    Сержант полиции Гамбурга Эрнст Мюллер и его собака едут на вызов…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Сержант полиции Гамбурга Эрнст Мюллер и его собака едут на вызов.

    Педали перепутала…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Кстати, музыка в тему играла:)

    Птичку жалко… (2 фото)

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    В Голландии лебедь, оставшийся зимовать в городском парке, запутался в ветвях дерева и задохнулся…

    Птичку жалко (2)

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    16-летний баскетболист может стать самым высоким профессиональным игроком в истории NBA… (5 фото)

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    16-летний баскетболист Роберт Боброжски (Robert Bobroczky) может стать самым высоким профессиональным игроком в истории США. В настоящий момент парень ростом 231 см учится в школе в штате Огайо и выступает за команду одного из университетов. На парня уже обратили внимание менеджеры ведущих клубов NBA, а потому в скором времени он может стать очередной звездой спорта. Стоит отметить, что Роберт силен не только в баскетболе, он также отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским).

    16-летний баскетболист может стать самым высоким профессиональным игроком в истории NBA (1)

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    Преимущества операции в Израиле…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Большой популярностью пользуется Израиль не только как туристический регион планеты, но и данная страна может похвастаться высокими достижениями в медицина. Проводимые курсы лечения или сложные операции отличаются высокими стандартами. Тем самым позволяют даже тяжело больным восстановить ранее утраченное здоровье.

    Преимущества операции в Израиле (2)

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    Аренда виллы на Коста Дорада – отличная идея для семейного отдыха…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Испанское побережье манит своим лазурным морем, невероятными красотами природы и неповторимым средиземноморским колоритом. Однако большинство путешественников лишают себя возможности отдохнуть с полным погружением в атмосферу Испании, отправляясь на отдых в отель. Гораздо лучше прочувствовать Испанию можно, сняв виллу.

    Аренда виллы на Коста Дорада – хорошая идея для семейного отдыха (2)

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    Расскажи ей как тебе тяжело ходить в школу…

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Отличный розыгрыш!

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»

    Белые слоны и пассатижи…

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Травили балалайки о рукожопости и я вдруг вспомнил одну историю, полную нелепости и «приключений». Произошла она в 2001 году, когда деревья были большие а я — вчерашний саратовский студент, понаехавший в Москву поработать. В какой–то момент сложились два обстоятельства — мне захотелось поехать домой и у меня были 450$. Не то, чтобы большие деньги, но по тем временам всё–таки сумма.

    Можно было просто положить их в карман и поехать на поезде, но это же не наш метод, верно? И я решил купить машину и поехать на ней домой. В Москве! Машину через «из рук в руки». Уже смешно, да?

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    $20 миллионов под матрасом. Впечатляющее фото обыска квартиры в Бостоне… (2 фото)

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Прокуратура штата Массачусетс опубликовала фотографию обыска в квартире в Бостоне, где под матрасом были найдены 20 миллионов долларов. Живущий в квартире выходец из Бразилии подозревается в сокрытии средств, незаконно заработанных компанией его дяди.

    $20 миллионов под матрасом. Впечатляющее фото обыска квартиры в Бостоне (1)

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    Традиционные гонки на быках в Индонезии… (17 фото)

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Традиционная гонка на быках, известная как «Pacu Jawi», проходит в Паданге, Западная Суматра, Индонезия. Каждый год перед посадкой риса фермеры демонстрируют свой скот на этих соревнованиях перед потенциальными покупателями. За многие годы состязания стали главным событием года для местных жителей. Эти увлекательные кадры сделал фотограф и эксперт по кибербезопасности Дэ Хан Лин (Teh Han Lin) 12 марта 2016 года во время визита в Индонезию.

    Традиционные гонки на быках в Индонезии (1)

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    Фотомиг…

    Янв 23, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Фотомиг

    Грузовик против ветра…

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…

    Улыбнуло:)

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Улыбнуло

    Необычное ДТП с лесовозом… (6 фото)

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик…

    Необычное ДТП с лесовозом (1)

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