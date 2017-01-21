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    Грузовик против ветра…

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Ну а за то, что покоцал две машины и уехал, нужно наказать…

    Улыбнуло:)

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Улыбнуло

    Необычное ДТП с лесовозом… (6 фото)

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Эти фотографии были сделаны 14 января на Капаевском шоссе в районе Усть-Илимска. Дрова слетели с одного лесовоза и прилетели в кабину другого, едущего сзади. К счастью, водителя не задело. Дрова потом спилили, чтобы можно было нормально отбуксировать грузовик…

    Необычное ДТП с лесовозом (1)

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    Герой и его награда… (2 фото)

    Янв 21, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Антон Васильев в одиночку убрал от мусора весь пляж Якутска.

    Герой и его награда (2)

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    Смертельная атака подводного трехметрового червя…

    Янв 19, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Ученым, наконец, удалось снять на видео атаку трехметрового хищного червя Eunice aphroditois. Видео опубликовано журналом «Популярная механика».
    Монстр живет на глубинах от 10 до 40 метров, зарывается в грунт и способен совершить резкий бросок, когда поблизости оказывается жертва. Ею может стать даже довольно крупная рыба.

    У червя нет зрения и слуха, он ориентируется по колебаниям воды.

    Интересный случай произошел в 2009 году в океанариуме Корнуолла в Британии. Сюда молодой червь был занесен вместе с гравием и камнями. Обслуживающий персонал долго не мог определить причину исчезновения морских рыб, пока аттракцион не был разобран.

    Фактов нападения Eunice aphroditois на человека не зарегистрировано, однако ученые дали ему второе, обиходное имя — «червь Боббит», по фамилии Лорены Боббит, которая в ответ на бытовое насилие кастрировала мужа.

    Лайфхак…

    Янв 19, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Лайфхак

    «Один день» в двух картинках… (2 фото)

    Янв 19, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Обратите внимание на время на фото

    "Один день" в двух картинках (1)

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    5 продуктов которые нельзя разогревать повторно…

    Янв 19, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Каким бы вкусным и полезным не было только что приготовленное блюдо, оно может потерять все свои положительные свойства во время повторного разогрева. Более того, разогретая пища даже может стать причиной отравления или проблем с желудком. Поэтому некоторые блюда стоит есть сразу после приготовления.

    5 продуктов которые нельзя разогревать повторно (1)

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    Пакистанские маршрутки… (26 фото)

    Янв 19, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Вот уже в чем, в чем сильны пакистанцы, так это в автомобильном тюнинге!
    Ни одному владельцу «Газели» в Махачкале даже не снилось что-либо подобное, а здесь, в Пакистане, это в норме вещей: ракеты с танками на крыше, золотые диски, ковры повсюду и даже копна женских волос на кузове, как высшая ступень мастерства…
    Мало того, доход водителя маршрутки напрямую зависит от того, насколько крутой у его маршрутки тюнинг. Дело в том, что уважаемые себя пакистанцы не особо горят желанием ехать на плохо оттюнингованой тачке и предпочтуть подождать на остановке следующую… Так что кто-то едет набитым под завязку, снимая все сливки, а кто-то тащится по дороге полупустой… Поэтому задача изменить, по сути, пассажирский грузовичок до неузнаваемости.

    Пакистанские маршрутки (1)

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    Электрошокер оживит любое скучное семейное застолье…

    Янв 17, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Удивительная сауна в Канаде… (11 фото)

    Янв 17, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Не так уж часто мы можем лицезреть поистине мастерский дизайн интерьера сауны. Но канадская архитектурная фирма Partisans создала сауну-шедевр. Эта сауна построена на частном острове к северу от Торонто. Внутри вы найдете гладкие и современные деревянные панели, которые делают интерьер сауны похожим на пещеру или грот.

    Удивительная сауна в Канаде (1)

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    Эх…

    Янв 17, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Отстойник пригородных электричек в г.Ухань, провинция Хэбэй, Китай.

    Янв 17, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Отстойник пригородных электричек в г.Ухань, провинция Хэбэй, Китай.

    ЗИС-115 Восстановление автомобиля Сталина… (9 фото)

    Янв 14, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Его боялись и уважали, и всегда пропускали вперед. Но потом на долгие годы он оказался предан забвению.Наш сегодняшний рассказ будет посвящен не товарищу Сталину, как, возможно, подумали некоторые, а автомобилю. Хотя советский вождь имеет к этому транспортному средству самое непосредственное отношение.

    ЗИС-115 Восстановление автомобиля Сталина (1)

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    Реакция диких животных на свое отражение в зеркале…

    Янв 14, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Французский фотограф Xavier Hubert–Brierre отправился в путешествие в Габон, в джунглях которого установил зеркала и камеры, записывающие реакцию животных.

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