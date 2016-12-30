Подписка RSS
Получать обновления на E-mail:
Рубрики
- GIF анимация
- Авто
- Животные
- Интересное видео
- Интересное фото
- Интересные факты
- Искусство
- История и ретро
- Как это сделано
- Короткометражка
- Красивые картинки и фото
- Креатив
- Ностальгия
- Обо всем на свете.
- Обои на рабочий стол
- Природа
- Разное
- Страны
- Тест на внимательность
- Техника и технологии
- Флеш игры
- Фотомиг
- Шоу
- Экзотика
- Экстрим
- Юмор
Свежие комментарии
- витёк с минска к записи Шесть самых больших автомобильных пробок в истории… (7 фото)
- витёк с минска к записи Коллекция Осень-Зима 2017-2018 от Gucci… (7 фото)
- витёк с минска к записи Белорус повторил трюк Ван Дамма со шпагатом…
Метки
Для трюка каскадер использовал самосвалы вместо грузовиков.
Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы.
Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых «исчезли».
Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является «диванным кентавром». Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.По мнению многих, в действительности ноги никуда не «исчезали», просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.
Смотреть до конца!
Похоже у модельеров от Gucci закончились идеи касательно модных нарядов и они решили просто поглумиться, другого объяснения таким «прикидам» не нахожу…
Ветхий Aston Martin 1960 года выпуска выставлен на аукцион по предварительной цене от 375 до 475 тысяч долларов. Модель DB4 поступила в продажу в 1958 году как конкурент спорткарам Ferrari и Maserati: автомобиль способен был разогнаться до 100 километров в час за 8,5 секунд. По иронии судьбы способности этого конкретного экземпляра большую часть его жизни никак не использовались: машина более 40 лет простояла без движения в лесу Массачусетса.
Многим очень полюбился сериал «Кухня» возможно именно потому, что все в нем было сделано очень продумано, в команде работали профессионалы, полные креативных идей и готовых на нестандартные решения. Закулисная жизнь сериала известна немногим, хотя она достаточна интересна. Именно поэтому сегодня мы решили познакомить вас с некоторыми фактами о сериале «Кухня».
Парень с бутылкой пива целых 20 минут регулировал движение транспорта на оживленном перекрестке в Калининграде:
Тюнинг головного мозга — заболевание, которым страдает значительная часть автовладельцев, ни смотря ни на что, они всегда хотят что-нибудь улучшить в своем автомобиле. Но то, что вы увидите ниже, не поддается никакому описанию, можно лишь констатировать тяжелую степень заболевания владельца этой многострадальной Волги…
Возможно, вы уже видели это фото раньше. Оно успело прославиться в Интернете. Многие думали, что это фальшивка. Но нет, фото настоящее. И на нем вовсе не несчастный пьяница, утонувший в луже.