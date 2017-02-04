  • Подписка RSS


    Получать обновления на E-mail:

    • Интересности

    Рубрики

    Свежие комментарии

    Метки

    coub HDR Индия Ким Чен Ын СССР Сев. Корея абандон авария велосипед гаджет грузовик дети еда замедленная съемка здоровье знаменитости иллюзия инфографика катаклизм катастрофа китай копия корабль кошки люди макро миниатюры мода модель мото музыка необычное поезд прикол путешествие рекорд Гиннеса рекорды рецепт рыбалка самолет самые-самые сделай сам скорость спорт тюнинг

    Сайты партнеры





    Как менялся Range Rover. 48 лет эволюции за две минуты…

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Компания Land Rover отмечает 48-ой день рождения своей легендарной модели Range Rover. По этому случаю был выпущен видеоролик, в котором показана трансформация внедорожника с ключевыми изменениями в дизайне и технике.

    Как менялся Range Rover. 48 лет эволюции за две минуты

    Далее »

    Спать за деньги — тоже работа…

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Спать за деньги - тоже работа

    Типичные попутчики в вагоне поезда… (10 фото)

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Типичные попутчики в вагоне поезда (1)

    Далее »

    В Тольятти поезд столкнулся с автомобилем Porsche Panamera… (4 фото)

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    В Тольятти на железнодорожном переезде у перекрестка Обводного шоссе с дорогой на село Нижнее Санчелеево произошло ДТП, в ходе которого поезд столкнулся с автомобилем Porsche Panamera GTS. Элитная иномарка с московскими номерами выехала на переезд прямо перед поездом, поэтому машинист не успел вовремя затормозить. После столкновения состав протащил машину по рельсам несколько десятков метров. Жертв и пострадавших нет, стоимость ущерба выясняется, и, судя по всему, она будет немалой. В России цены на данное авто стартуют с 7,5 миллионов рублей.

    В Тольятти поезд столкнулся с автомобилем Porsche Panamera (1)

    Далее »


    Лучший отдых в гостинице в Сочи… (3 фото)

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Не зря курорты Краснодарского края рифмуют с раем. Особенно выделяется в этом плане уникальный город-курорт Сочи — настоящая жемчужина черноморского побережья. Вот уж где есть развернуться широкой душе российского туриста. Да и гостям из ближнего и дальнего зарубежья есть на что посмотреть, где отдохнуть душой и телом.

    Лучший отдых в гостинице в Сочи (1)

    Далее »

    Хостел в котором комфортно и удобно…

    Фев 4, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Наверняка многие заметили то, что в последнее время хостел приобретает все большую популярность, и на это есть большое количество объективных причин. Такой вид жилья имеет множество преимуществ. Главным из них считается низкая цена. Если вы запланировали отдых или же отправились в командировку, то хостел станет отличным вариантом выбора. В Москве большое количество дешевых хостелов предлагают своим клиентам комфортные условия проживания по доступной стоимости. А это как раз дает возможность остановиться в Москве на длительное время.

    Хостел в котором комфортно и удобно (1)

    Далее »

    Сержант полиции Гамбурга Эрнст Мюллер и его собака едут на вызов…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Сержант полиции Гамбурга Эрнст Мюллер и его собака едут на вызов.

    Педали перепутала…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Кстати, музыка в тему играла:)

    Птичку жалко… (2 фото)

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    В Голландии лебедь, оставшийся зимовать в городском парке, запутался в ветвях дерева и задохнулся…

    Птичку жалко (2)

    Далее »

    16-летний баскетболист может стать самым высоким профессиональным игроком в истории NBA… (5 фото)

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    16-летний баскетболист Роберт Боброжски (Robert Bobroczky) может стать самым высоким профессиональным игроком в истории США. В настоящий момент парень ростом 231 см учится в школе в штате Огайо и выступает за команду одного из университетов. На парня уже обратили внимание менеджеры ведущих клубов NBA, а потому в скором времени он может стать очередной звездой спорта. Стоит отметить, что Роберт силен не только в баскетболе, он также отлично учится и свободно владеет четырьмя языками (английским, румынским, венгерским и итальянским).

    16-летний баскетболист может стать самым высоким профессиональным игроком в истории NBA (1)

    Далее »

    Преимущества операции в Израиле…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Большой популярностью пользуется Израиль не только как туристический регион планеты, но и данная страна может похвастаться высокими достижениями в медицина. Проводимые курсы лечения или сложные операции отличаются высокими стандартами. Тем самым позволяют даже тяжело больным восстановить ранее утраченное здоровье.

    Преимущества операции в Израиле (2)

    Далее »

    Аренда виллы на Коста Дорада – отличная идея для семейного отдыха…

    Янв 31, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Испанское побережье манит своим лазурным морем, невероятными красотами природы и неповторимым средиземноморским колоритом. Однако большинство путешественников лишают себя возможности отдохнуть с полным погружением в атмосферу Испании, отправляясь на отдых в отель. Гораздо лучше прочувствовать Испанию можно, сняв виллу.

    Аренда виллы на Коста Дорада – хорошая идея для семейного отдыха (2)

    Далее »

    Расскажи ей как тебе тяжело ходить в школу…

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Отличный розыгрыш!

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Paramount Pictures разыграли посетителей нью-йоркского магазина к премьере фильма «Звонки»

    Белые слоны и пассатижи…

    Янв 26, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Травили балалайки о рукожопости и я вдруг вспомнил одну историю, полную нелепости и «приключений». Произошла она в 2001 году, когда деревья были большие а я — вчерашний саратовский студент, понаехавший в Москву поработать. В какой–то момент сложились два обстоятельства — мне захотелось поехать домой и у меня были 450$. Не то, чтобы большие деньги, но по тем временам всё–таки сумма.

    Можно было просто положить их в карман и поехать на поезде, но это же не наш метод, верно? И я решил купить машину и поехать на ней домой. В Москве! Машину через «из рук в руки». Уже смешно, да?

    Далее »

    Страница 1 из 275 1 2 3 4 5 274 275