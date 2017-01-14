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    ЗИС-115 Восстановление автомобиля Сталина… (9 фото)

    Янв 14, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Его боялись и уважали, и всегда пропускали вперед. Но потом на долгие годы он оказался предан забвению.Наш сегодняшний рассказ будет посвящен не товарищу Сталину, как, возможно, подумали некоторые, а автомобилю. Хотя советский вождь имеет к этому транспортному средству самое непосредственное отношение.

    ЗИС-115 Восстановление автомобиля Сталина (1)

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    Реакция диких животных на свое отражение в зеркале…

    Янв 14, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Французский фотограф Xavier Hubert–Brierre отправился в путешествие в Габон, в джунглях которого установил зеркала и камеры, записывающие реакцию животных.

    Фотомиг…

    Янв 14, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Фотомиг

    Советские фотографии из архива журнала «Огонек»… (22 фото)

    Янв 12, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Интересная подборка старых советских фотографий с «изюминкой»…

    Советские фотографии из архива журнала «Огонек» (2)

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    Как и зачем поднимается температура?

    Янв 11, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    У меня вся лента в жалобах на температуру 39 и выше. Выздоравливайте поскорее, а пока выздоравливаете, можете просветиться и ответить себе на вопрос: как повышается температура? Какой механизм этого? И как работают жаропонижающие препараты?

    Как и зачем поднимается температура? (2)

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    Вязание 80lvl

    Янв 10, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Вязание 80lvl

    Как делают потертости на джинсах…

    Янв 10, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Фотомиг…

    Янв 10, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Фотомиг

    «Испаряющиеся люди» — на что идут японцы, чтобы смыть позор со своей семьи…

    Янв 10, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Женившись, мастер боевых искусств Ичиро с оптимизмом строил планы на будущее. Вместе с супругой Томокой они жили в своем собственном доме в Сайтаме, благополучном пригороде Токио. У них родился первенец Тим. Семья взяла кредит, чтобы открыть пельменную. Но внезапно случился дефолт, и супруги оказались в долгах. Они поступили так, как поступают сотни тысяч японцев в подобных обстоятельствах: продали свой дом, собрали вещи и исчезли. Навсегда…

    «Испаряющиеся люди»: на что идут японцы, чтобы смыть позор со своей семьи...

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    Как эффектно скрыть родимые пятна с помощью татуировок… (10 фото)

    Янв 9, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Идея спрятать родимое пятно или невус под татушкой — заманчивая, и хороший тату-мастер может творить чудеса…но подумайте хорошенько! Медики категорически против нанесения тату на родинки: механическое и химическое воздействие на невус может спровоцировать перерождение родинки и развитие меланомы — рака кожи. А вот обыграть родинку, и сделать тату РЯДОМ с ней — это гениальное решение! Смотрите в подборке примеры и тех, и других случаев.

    Как эффектно скрыть родимые пятна с помощью татуировок (1)

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    Вот это я понимаю — граффити!

    Янв 5, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Поразительный рисунок на 6-ти этажном жилом здании с 3D эффектом. Автор: Peeta

    Вот это я понимаю — граффити

    Угадайте, что это?

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Угадайте, что это?

    Как обрабатывают металл на металлургическом заводе…

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Интересный видеоролик снятый на металлургическом заводе в Швеции, где вы увидите как раскаленному куску металла придают нужную форму…

    Диафильм «В 2017 году» производства 1960 года… (45 фото)

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Давайте взглянем как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года:

    Диафильм "В 2017 году" производства 1960 года (1)

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    Необычные светильники в виде головы оленя и не только… (13 фото)

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Обожаю подобные нестандартные решения, отличные светильники на стену от дизайнера Chen Bikovski:

    Необычные светильники в виде головы оленя и не только (1)

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