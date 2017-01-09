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    Как эффектно скрыть родимые пятна с помощью татуировок… (10 фото)

    Янв 9, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Идея спрятать родимое пятно или невус под татушкой — заманчивая, и хороший тату-мастер может творить чудеса…но подумайте хорошенько! Медики категорически против нанесения тату на родинки: механическое и химическое воздействие на невус может спровоцировать перерождение родинки и развитие меланомы — рака кожи. А вот обыграть родинку, и сделать тату РЯДОМ с ней — это гениальное решение! Смотрите в подборке примеры и тех, и других случаев.

    Как эффектно скрыть родимые пятна с помощью татуировок (1)

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    Вот это я понимаю — граффити!

    Янв 5, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Поразительный рисунок на 6-ти этажном жилом здании с 3D эффектом. Автор: Peeta

    Вот это я понимаю — граффити

    Угадайте, что это?

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Угадайте, что это?

    Как обрабатывают металл на металлургическом заводе…

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Интересный видеоролик снятый на металлургическом заводе в Швеции, где вы увидите как раскаленному куску металла придают нужную форму…


    Диафильм «В 2017 году» производства 1960 года… (45 фото)

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Давайте взглянем как виделся 2017 год из далёкого 1960-го года:

    Диафильм "В 2017 году" производства 1960 года (1)

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    Необычные светильники в виде головы оленя и не только… (13 фото)

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Обожаю подобные нестандартные решения, отличные светильники на стену от дизайнера Chen Bikovski:

    Необычные светильники в виде головы оленя и не только (1)

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    Улыбнуло

    Янв 3, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Улыбнуло

    Белорус повторил трюк Ван Дамма со шпагатом…

    Дек 30, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Для трюка каскадер использовал самосвалы вместо грузовиков.
    Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил трюк американского актера Жан-Клода Ван Дамма со шпагатом на движущихся автомобилях. Блохин усложнил трюк, используя вместо грузовиков карьерные самосвалы.

    Шесть самых больших автомобильных пробок в истории… (7 фото)

    Дек 29, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Есть такой психологический прием, простой, но довольно эффективный: если вас что-то расстраивает, подумайте о том, что все могло бы быть еще хуже. Этот пост мы подготовили специально для тех, кто ежедневно сжигает нервные клетки в дорожных пробках. Рекомендуем добавить его в закладки и открывать каждый раз, когда почувствуете, что готовы поехать по тротуару. Итак, шесть самых впечатляющих заторов в истории.

    Шесть самых больших автомобильных пробок в истории (1)

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    Интернет-загадка…

    Дек 29, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Пользователи соцсетей бурно обсуждают очередную оптическую иллюзию. На снимке, опубликованном на сайте Reddit, сфотографированы несколько девушек, ноги одной из которых «исчезли».

    Интернет-загадка

    Фотография вызвала жаркие споры и привела к появлению нелепых предположений. На диване сидят пять девушек, однако видны только четыре пары ног. Некоторые пользователи перевели все в шутку, заявив, что девушка, сидящая по середине, является «диванным кентавром». Кто-то заявил, что настоящая загадка заключается в длине ног той, что сидит на подлокотнике. Некоторые отказались строить догадки и заявили, что будут ждать правильного ответа.По мнению многих, в действительности ноги никуда не «исчезали», просто две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, и разглядеть обе пары ног очень сложно.

    Рыбное место…

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Рыбное место

    Каменщики 80 lvl…

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Смотреть до конца!

    Коллекция Осень-Зима 2017-2018 от Gucci… (7 фото)

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 2

    Похоже у модельеров от Gucci закончились идеи касательно модных нарядов и они решили просто поглумиться, другого объяснения таким «прикидам» не нахожу…

    Коллекция Осень-Зима 2017-2018 от Gucci (1)

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    Как отмечают Новый Год в Австралии… (12 фото)

    Дек 28, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Как отмечают Новый Год в Австралии (1)

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    Молчание котят…

    Дек 27, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1

    Молчание котят

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