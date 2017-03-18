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Мар 18, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - 1
Массивный автомобиль «Action Mobil Globecruiser Family 7500» был разработан австрийской фирмой Action Mobil для путешественников, стремящихся побывать в малопроходимых местах. Он оснащен двигателем 530 лошадиных сил, приводом на все 6 колес и стоит £630,000 ($765,000). В кемпере с комфортом могут разместиться два взрослых человека и двое детей.
Грузовик оснащен баком на 1000 литров пресной воды и солнечными батареями. В автомобиле уютная гостиная зона, кухня, ванная комната, есть даже спутниковое телевидение. Жилое помещение так же оснащено стиральной машиной и сушилкой, а на задней части есть подъемник для мотоцикла.
19 Мар 2017
в 20:40
он же еще и бронированный. хотя я видел как семейная пара из Франции объяхали и непал и через китай в монголию на таком попала… ну не на таком уж совсем но на похожем. клевая вещь