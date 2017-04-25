Специалисты компании «Thinkmodo» создали автомобиль-трансформер для борьбы с пробками. Основой для трансформера послужил внедорожник Jeep Cherokee Wagon. Механизм поднятия запускается простым нажатием кнопки на приборной панели. Кроссовер уже прошел полевые испытания на дорогах Ланкастера (Калифорния). Цена пока не называется…

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