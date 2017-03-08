  • Подписка RSS


    Получать обновления на E-mail:

    • Интересности

    Рубрики

    Свежие комментарии

    Метки

    coub HDR Индия Ким Чен Ын СССР Сев. Корея абандон авария гаджет грузовик дети еда замедленная съемка здоровье знаменитости иллюзия инфографика катаклизм катастрофа китай копия корабль космос кошки люди макро миниатюры мода модель мото музыка необычное поезд прикол путешествие рекорд Гиннеса рекорды рецепт рыбалка самолет самые-самые сделай сам скорость спорт тюнинг

    Сайты партнеры





    Украинский Порше: история купе ЗАЗ Спорт-900… (7 фото)

    Мар 8, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Мало кто знает, что в 60-х «горбатый» ЗАЗ-965 на полном серьезе планировали превратить в спорткар по типу Porsche 911. Специалисты знаменитого института НАМИ и Московского института автомобильных кузовов создали элегантное купе МКЗ-НАМИ Спорт-900. Руководил проектом конструктор Эдуард Молчанов.

    купе ЗАЗ Спорт-900 (1)

    Первый экземпляр купе Запорожец собрали в 1963 году. На шасси ЗАЗ-965А был установлен обтекаемый стеклопластиковый кузов длиной 3725 мм и высотой всего 1170 мм. В дизайне просматриваются черты заднемоторных купе Renault Caravelle и Volkswagen Karmann-Ghia.

    купе ЗАЗ Спорт-900 (2)

    У купе Спорт-900 посадочная формула 2+2, то есть разработчикам даже удалось сохранить задние сиденья. Очень оригинально выглядит наклоненная центральная консоль, знакомая по многим современным спорткарам.

    купе ЗАЗ Спорт-900 (3)

    Использование стеклопластиковых кузовных панелей позволило уменьшить вес авто до 500 кг. Так что даже со стандартным 900-кубовым 27-сильным мотором и 4-ступенчатой МКПП оно было быстрее Запорожца и развивало скорость свыше 100 км/ч.

    купе ЗАЗ Спорт-900 (4)

    Разработчики надеялись, что получат разрешение на производство купе ЗАЗ Спорт-900 в Запорожье. Однако советская власть от проекта отказалась и дальше 5-6 прототипов дело не дошло. Часть эксклюзивных авто сохранились до наших дней, но все они требуют серьезной реставрации.

    купе ЗАЗ Спорт-900 (5)

    купе ЗАЗ Спорт-900 (6)

    купе ЗАЗ Спорт-900 (7)

    Источник





    Ваш отзыв