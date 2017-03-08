Мало кто знает, что в 60-х «горбатый» ЗАЗ-965 на полном серьезе планировали превратить в спорткар по типу Porsche 911. Специалисты знаменитого института НАМИ и Московского института автомобильных кузовов создали элегантное купе МКЗ-НАМИ Спорт-900. Руководил проектом конструктор Эдуард Молчанов.

Первый экземпляр купе Запорожец собрали в 1963 году. На шасси ЗАЗ-965А был установлен обтекаемый стеклопластиковый кузов длиной 3725 мм и высотой всего 1170 мм. В дизайне просматриваются черты заднемоторных купе Renault Caravelle и Volkswagen Karmann-Ghia.

У купе Спорт-900 посадочная формула 2+2, то есть разработчикам даже удалось сохранить задние сиденья. Очень оригинально выглядит наклоненная центральная консоль, знакомая по многим современным спорткарам.

Использование стеклопластиковых кузовных панелей позволило уменьшить вес авто до 500 кг. Так что даже со стандартным 900-кубовым 27-сильным мотором и 4-ступенчатой МКПП оно было быстрее Запорожца и развивало скорость свыше 100 км/ч.

Разработчики надеялись, что получат разрешение на производство купе ЗАЗ Спорт-900 в Запорожье. Однако советская власть от проекта отказалась и дальше 5-6 прототипов дело не дошло. Часть эксклюзивных авто сохранились до наших дней, но все они требуют серьезной реставрации.

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