В последние годы любители робототехники и просто просвещенные люди могут наблюдать весьма радостную тенденцию продвижения в области инженерных разработок. Технологические решения, которые раньше казались применимы только в масштабах крупного и дорогостоящего производства с каждым днем становятся все более и более доступными. Сборка кубика Рубика на скорость давно стала своеобразным видом спорта, но в последние годы любители головоломки еще более явно активизировались. Сама же игрушка стала применяться и в робототехнике, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать скорость и точность обработки данных и выполнения простых задач роботами. Условия задачи максимально просты: робот в связке с любым доступным ПО и оборудованием должен максимально быстро сложить кубик Рубика 3х3х3 за минимальное число оборотов граней. Далее »

Удаление ржавчины и краски лазером. Мощные (до 1КВт), очень короткие и быстрые пульсации лазерного луча приводят к появлению микро-вспышек плазмы, которые способствуют сублимации и выбросу целевого вещества…

Если бы наши бабушки и дедушки увидели в своем детстве это чудо техники, пожалуй, они бы в первую очередь захотели бы обратиться к врачу. То, что еще несколько десятков лет казалось фантастикой, сейчас можно купить в интернете, не выходя из дома. Сегодня речь пойдет о гироскутерах и о самых интересных фактах о них. Далее »

Эта раскладная штуковина в сложенном виде имеет размер пивной банки. Что это и зачем? Ответ ниже: Далее »

Сложно поверить, но учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems сумели сделать свой невероятный материал Vantablack ещё более чёрным. Далее »

Его босс переделал экскаватор, чтобы парень смог остаться на своей работе…

Да, графика современных компьютерных игр впечатляет. То ли ещё будет… Test-Drive тогда и сейчас: Далее »

Пользователь YouTube Samm Sheperd на днях выложил видеозапись с демонстрацией работы своего самодельного фонаря на 100000 люмен. Мощность системы — 800 Вт. Сделал он его самостоятельно, добавив самодельную же систему охлаждения из бутылки с водой, водяного насоса, ПВХ-трубок и радиатора с кулером. Далее »

Четырехкилометровый мост проходит прямо по руслу реки. Его специально построили таким образом, чтобы не вырубать лес…

Обратите внимание на узкое сооружение между двух зданий — это и есть дом, о котором пойдет речь… Далее »

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