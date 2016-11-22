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В последние годы любители робототехники и просто просвещенные люди могут наблюдать весьма радостную тенденцию продвижения в области инженерных разработок. Технологические решения, которые раньше казались применимы только в масштабах крупного и дорогостоящего производства с каждым днем становятся все более и более доступными.
Сборка кубика Рубика на скорость давно стала своеобразным видом спорта, но в последние годы любители головоломки еще более явно активизировались. Сама же игрушка стала применяться и в робототехнике, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать скорость и точность обработки данных и выполнения простых задач роботами. Условия задачи максимально просты: робот в связке с любым доступным ПО и оборудованием должен максимально быстро сложить кубик Рубика 3х3х3 за минимальное число оборотов граней.
Удаление ржавчины и краски лазером. Мощные (до 1КВт), очень короткие и быстрые пульсации лазерного луча приводят к появлению микро-вспышек плазмы, которые способствуют сублимации и выбросу целевого вещества…
Если бы наши бабушки и дедушки увидели в своем детстве это чудо техники, пожалуй, они бы в первую очередь захотели бы обратиться к врачу. То, что еще несколько десятков лет казалось фантастикой, сейчас можно купить в интернете, не выходя из дома. Сегодня речь пойдет о гироскутерах и о самых интересных фактах о них.
Эта раскладная штуковина в сложенном виде имеет размер пивной банки. Что это и зачем?
Ответ ниже:
Сложно поверить, но учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems сумели сделать свой невероятный материал Vantablack ещё более чёрным.
Да, графика современных компьютерных игр впечатляет. То ли ещё будет…
Test-Drive тогда и сейчас:
Пользователь YouTube Samm Sheperd на днях выложил видеозапись с демонстрацией работы своего самодельного фонаря на 100000 люмен. Мощность системы — 800 Вт. Сделал он его самостоятельно, добавив самодельную же систему охлаждения из бутылки с водой, водяного насоса, ПВХ-трубок и радиатора с кулером.
Четырехкилометровый мост проходит прямо по руслу реки. Его специально построили таким образом, чтобы не вырубать лес…
Обратите внимание на узкое сооружение между двух зданий — это и есть дом, о котором пойдет речь…
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Недавно западные СМИ обратили внимание на уникальный российский внедорожник «Шерп», который не имеет аналогов в мире. Компактный автомобиль-амфибия производится в Санкт-Петербурге и может передвигаться по любой поверхности. Грязь, снег, лед и даже вода ему совершенно не по чем. Спроектировал автомобиль конструктор-самоучка Алексей Гарагашьян и вместе с партнерами запустил производство в арендованном цеху. Первая модель была продана в июне 2015 года, на сегодняшний момент продано уже несколько десятков машин, причем заказчики находятся даже за границей.