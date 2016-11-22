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    Поставлен новый рекорд скорости сборки кубика Рубика роботом… (2 видео)

    Ноя 22, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    В последние годы любители робототехники и просто просвещенные люди могут наблюдать весьма радостную тенденцию продвижения в области инженерных разработок. Технологические решения, которые раньше казались применимы только в масштабах крупного и дорогостоящего производства с каждым днем становятся все более и более доступными.

    Поставлен новый рекорд скорости сборки кубика Рубика роботом

    Сборка кубика Рубика на скорость давно стала своеобразным видом спорта, но в последние годы любители головоломки еще более явно активизировались. Сама же игрушка стала применяться и в робототехнике, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать скорость и точность обработки данных и выполнения простых задач роботами. Условия задачи максимально просты: робот в связке с любым доступным ПО и оборудованием должен максимально быстро сложить кубик Рубика 3х3х3 за минимальное число оборотов граней.

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    Ух ты!

    Сен 24, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Удаление ржавчины и краски лазером. Мощные (до 1КВт), очень короткие и быстрые пульсации лазерного луча приводят к появлению микро-вспышек плазмы, которые способствуют сублимации и выбросу целевого вещества…


    Гироскутер — что это? (5 фото)

    Сен 24, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Если бы наши бабушки и дедушки увидели в своем детстве это чудо техники, пожалуй, они бы в первую очередь захотели бы обратиться к врачу. То, что еще несколько десятков лет казалось фантастикой, сейчас можно купить в интернете, не выходя из дома. Сегодня речь пойдет о гироскутерах и о самых интересных фактах о них.

    Гироскутер — что это (1)

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    Как думаете, для чего нужна эта раскладная штуковина? (7 фото)

    Июл 12, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Эта раскладная штуковина в сложенном виде имеет размер пивной банки. Что это и зачем?

    Как думаете, для чего нужна эта раскладная штуковина? (1)

    Ответ ниже:

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    Самый чёрный материал в мире… (3 фото + 3 видео)

    Июл 7, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Сложно поверить, но учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems сумели сделать свой невероятный материал Vantablack ещё более чёрным.

    Самый чёрный материал в мире (1)

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    Шлем с зеркалом заднего вида…

    Июн 16, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Шлем с зеркалом заднего вида


    Фотомиг…

    Май 26, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Его босс переделал экскаватор, чтобы парень смог остаться на своей работе…


    Как эволюционировали компьютерные игры… (18 фото)

    Май 25, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Да, графика современных компьютерных игр впечатляет. То ли ещё будет…

    Test-Drive тогда и сейчас:

    Эволюция компьютерных игр (1)

    Эволюция компьютерных игр (2)

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    Когда папа-инженер…

    Май 6, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Когда папа-инженер (1)

    Когда папа-инженер (2)


    Самодельный светодиодный фонарь на 100000 люмен с водяным охлаждением… (фото + видео)

    Май 5, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Пользователь YouTube Samm Sheperd на днях выложил видеозапись с демонстрацией работы своего самодельного фонаря на 100000 люмен. Мощность системы — 800 Вт. Сделал он его самостоятельно, добавив самодельную же систему охлаждения из бутылки с водой, водяного насоса, ПВХ-трубок и радиатора с кулером.

    Самый мощный переносной фонарь

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    В Китае построили мост в русле реки…

    Апр 29, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Четырехкилометровый мост проходит прямо по руслу реки. Его специально построили таким образом, чтобы не вырубать лес…

    В Китае построили мост в русле реки


    Самый узкий дом в мире… (10 фото)

    Апр 22, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Обратите внимание на узкое сооружение между двух зданий — это и есть дом, о котором пойдет речь…

    Самый узкий дом в мире (1)

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    ЭлектроВелоМобиль…

    Апр 18, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    PodRide pitch v1.1

    ЭлектроВелоМобиль


    Авиамоделизм. Совершенству нет предела… (4 видео)

    Апр 2, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    BOEING 747-400

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    Уникальный вездеход «Шерп»… (7 фото + видео)

    Мар 5, 2016| Автор - pulson| Категория - |

    Недавно западные СМИ обратили внимание на уникальный российский внедорожник «Шерп», который не имеет аналогов в мире. Компактный автомобиль-амфибия производится в Санкт-Петербурге и может передвигаться по любой поверхности. Грязь, снег, лед и даже вода ему совершенно не по чем. Спроектировал автомобиль конструктор-самоучка Алексей Гарагашьян и вместе с партнерами запустил производство в арендованном цеху. Первая модель была продана в июне 2015 года, на сегодняшний момент продано уже несколько десятков машин, причем заказчики находятся даже за границей.

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