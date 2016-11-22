  • Подписка RSS


    Получать обновления на E-mail:


    • Интересности

    Рубрики

    Свежие комментарии

    Метки

    coub HDR Индия Ким Чен Ын СССР Сев. Корея абандон авария велосипед гаджет грузовик дети еда замедленная съемка знаменитости иллюзия инфографика катаклизм катастрофа китай копия корабль космос кошки люди макро миниатюры мода модель мото музыка необычное поезд прикол путешествие рекорд Гиннеса рекорды рецепт рыбалка самолет самые-самые сделай сам скорость спорт тюнинг

    Сайты партнеры





    Поставлен новый рекорд скорости сборки кубика Рубика роботом… (2 видео)

    Ноя 22, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    В последние годы любители робототехники и просто просвещенные люди могут наблюдать весьма радостную тенденцию продвижения в области инженерных разработок. Технологические решения, которые раньше казались применимы только в масштабах крупного и дорогостоящего производства с каждым днем становятся все более и более доступными.

    Поставлен новый рекорд скорости сборки кубика Рубика роботом

    Сборка кубика Рубика на скорость давно стала своеобразным видом спорта, но в последние годы любители головоломки еще более явно активизировались. Сама же игрушка стала применяться и в робототехнике, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать скорость и точность обработки данных и выполнения простых задач роботами. Условия задачи максимально просты: робот в связке с любым доступным ПО и оборудованием должен максимально быстро сложить кубик Рубика 3х3х3 за минимальное число оборотов граней.

    Скорость сборки кубика Рубика роботами поэтапно увеличивается с начала десятилетия. Еще в 2011 году CubeStormer2 собирал головоломку за 5 секунд. Тремя годами позже новая модель робота, CubeStormer3, справлялась с этой задачей уже за 3,253 секунды.

    Последний рекорд по сборке кубика Рубика принадлежал роботу за авторством Джея Флэтлэнда и Пола Роуза: официально зафиксированное наблюдателями лучшее время сборки составляло 0,900 секунды. В другие, не зачетные попытки, робот мог справляться с задачей и того быстрее. Достижение было зафиксировано в феврале этого года.

    Но и этот рекорд уже побит. Еще в феврале шла речь о том, что существует другой претендент на звание «самого быстрого робота по сборке кубика Рубика» — разработка Альберта Бира и компании Infineon под названием «Sub1». Именно эта машина добилась максимального результата: зафиксированная скорость сборки кубика Рубика в исполнении «Sub1» составила 0,637 секунды.

    На этот раз инженеры достигли успеха не за счет оригинальной конструкции (в «Sub1» она является, фактически, классической для подобного рода задачи), а благодаря новому микроконтроллеру AURIX. Компания Infineon, которая создала «Sub1», разрабатывала AURIX для автомобильного автопилота. Использование же разработки в роботе-сборщике кубика Рубика является отличной демонстрацией скорости, с которой микроконтроллер способен обрабатывать данные и посылать сигналы.

    Достижения людей в области скоростной сборки кубика Рубика размером 3х3х3 намного скромнее. Последний рекорд составляет 4,74 секунды за лучшую попытку при среднем показателе в 6,89 секунды.

    Источник





    Хотите такой же рекламный блок для заработка? Вам сюда.

    Ваш отзыв