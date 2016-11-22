В последние годы любители робототехники и просто просвещенные люди могут наблюдать весьма радостную тенденцию продвижения в области инженерных разработок. Технологические решения, которые раньше казались применимы только в масштабах крупного и дорогостоящего производства с каждым днем становятся все более и более доступными.

Сборка кубика Рубика на скорость давно стала своеобразным видом спорта, но в последние годы любители головоломки еще более явно активизировались. Сама же игрушка стала применяться и в робототехнике, в том числе и для того, чтобы продемонстрировать скорость и точность обработки данных и выполнения простых задач роботами. Условия задачи максимально просты: робот в связке с любым доступным ПО и оборудованием должен максимально быстро сложить кубик Рубика 3х3х3 за минимальное число оборотов граней.

Скорость сборки кубика Рубика роботами поэтапно увеличивается с начала десятилетия. Еще в 2011 году CubeStormer2 собирал головоломку за 5 секунд. Тремя годами позже новая модель робота, CubeStormer3, справлялась с этой задачей уже за 3,253 секунды.

Последний рекорд по сборке кубика Рубика принадлежал роботу за авторством Джея Флэтлэнда и Пола Роуза: официально зафиксированное наблюдателями лучшее время сборки составляло 0,900 секунды. В другие, не зачетные попытки, робот мог справляться с задачей и того быстрее. Достижение было зафиксировано в феврале этого года.

Но и этот рекорд уже побит. Еще в феврале шла речь о том, что существует другой претендент на звание «самого быстрого робота по сборке кубика Рубика» — разработка Альберта Бира и компании Infineon под названием «Sub1». Именно эта машина добилась максимального результата: зафиксированная скорость сборки кубика Рубика в исполнении «Sub1» составила 0,637 секунды.

На этот раз инженеры достигли успеха не за счет оригинальной конструкции (в «Sub1» она является, фактически, классической для подобного рода задачи), а благодаря новому микроконтроллеру AURIX. Компания Infineon, которая создала «Sub1», разрабатывала AURIX для автомобильного автопилота. Использование же разработки в роботе-сборщике кубика Рубика является отличной демонстрацией скорости, с которой микроконтроллер способен обрабатывать данные и посылать сигналы.

Достижения людей в области скоростной сборки кубика Рубика размером 3х3х3 намного скромнее. Последний рекорд составляет 4,74 секунды за лучшую попытку при среднем показателе в 6,89 секунды.

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