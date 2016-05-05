Пользователь YouTube Samm Sheperd на днях выложил видеозапись с демонстрацией работы своего самодельного фонаря на 100000 люмен. Мощность системы — 800 Вт. Сделал он его самостоятельно, добавив самодельную же систему охлаждения из бутылки с водой, водяного насоса, ПВХ-трубок и радиатора с кулером.

В фонаре использованы светодиоды на 100 Вт каждый, плюс линзы (автор их приклеил эпоксидкой и убрал затем выступающие части). Светодиоды соединены параллельно, каждый снабжен керамическим резистором на 1 Ом. Корпус создан из алюминиевых планок и деревянной площадки. В процессе сборки использовалось большое количество суперклея и эпоксидки.

Название видео говорит нам, что фонарь генерирует луч яркостью в 100000 люмен. Это действительно так, несмотря на то, что на видео сразу показано всего 8 светодиодов яркостью в 9000 люмен каждый. Дело в том, что после сборки девайса автор добавил еще три светодиода, доведя его общую яркость до 100000 люмен (спасибо автору комментария). При этом луч довольно широкий, в отличие от узкофокусных мощных фонарей, с которыми сравнивается эта самоделка.

Что касается аккумуляторов, их емкость не указана, но в комментариях автор говорит, что общая продолжительность автономной работы фонаря составляет около 6 минут. Вода в системе нагревается до 82 градусов Цельсия.

А вот и демонстрация этого чуда техники:

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