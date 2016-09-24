Удаление ржавчины и краски лазером. Мощные (до 1КВт), очень короткие и быстрые пульсации лазерного луча приводят к появлению микро-вспышек плазмы, которые способствуют сублимации и выбросу целевого вещества…

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