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    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля… (6 фото)

    Апр 25, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Архитекторы Аксель де Стампа, Сильвен Мако и Гийом Дево (Axel de Stampa, Sylvain Macaux и Guillaume Devaux) из парижской Школы архитектуры спроектировали тюрьму Panama Papers Jail в виде гигантского корабля с открытыми камерами. По замыслу, она предназначена для фигурантов финансового скандала, связанного с так называемыми «Панамскими документами».

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (1)

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (2)

    Согласно плану, на борту поместятся одновременно 3,3 тысячи заключённых. Каждому достанется камера-ячейка площадью 9 квадратных метров. Ячейки образуют гигантские «паруса», включающие также мастерскую, административный центр и столовую.

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (3)

    На носу корабля расположено спортивное поле, в центральной части — сельскохозяйственные площадки, в грузовом трюме — устройство для опреснения воды, а в задней части — корпус для персонала.

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (4)

    Расположить судно авторы проекта предложили в международных водах неподалёку от Панамы.

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (5)

    Французские архитекторы разработали проект тюрьмы-корабля (6)





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