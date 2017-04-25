Подписка RSS
Получать обновления на E-mail:
Рубрики
- GIF анимация
- Авто
- Животные
- Интересное видео
- Интересное фото
- Интересные факты
- Искусство
- История и ретро
- Как это сделано
- Короткометражка
- Красивые картинки и фото
- Креатив
- Ностальгия
- Обо всем на свете.
- Обои на рабочий стол
- Природа
- Разное
- Страны
- Тест на внимательность
- Техника и технологии
- Флеш игры
- Фотомиг
- Шоу
- Экзотика
- Экстрим
- Юмор
Метки
Архитекторы Аксель де Стампа, Сильвен Мако и Гийом Дево (Axel de Stampa, Sylvain Macaux и Guillaume Devaux) из парижской Школы архитектуры спроектировали тюрьму Panama Papers Jail в виде гигантского корабля с открытыми камерами. По замыслу, она предназначена для фигурантов финансового скандала, связанного с так называемыми «Панамскими документами».
Согласно плану, на борту поместятся одновременно 3,3 тысячи заключённых. Каждому достанется камера-ячейка площадью 9 квадратных метров. Ячейки образуют гигантские «паруса», включающие также мастерскую, административный центр и столовую.
На носу корабля расположено спортивное поле, в центральной части — сельскохозяйственные площадки, в грузовом трюме — устройство для опреснения воды, а в задней части — корпус для персонала.
Расположить судно авторы проекта предложили в международных водах неподалёку от Панамы.