Блютуз гарнитура Jabra Wave

Гарнитуры жабра – идеально подходят для продолжительных переговоров по телефону, прослушивания аудиокниг, музыки. Качество сборки, эффектный, удобный дизайн – то, чем радуют модели этой фирмы.

Jabra – популярная компания по производству средств связи. Её история началась с 1869 года в Дании выпуском телеграфов. Современное направление бренда – качественные, удобные гаджеты для общения по телефонной сети. Беспроводные, проводные устройства поставляются частным пользователям, колл-центрам, офисам всего мира. Основываясь на своём опыте и на доверии покупателей, компания старается стать лидером в своей области.

Купить Jabra Wave можно здесь. Далее следуйте предложенным инструкциям, интерфейс понятный.

Jabra Wave — идеальный выбор по соотношению цены/качества. Достойные материалы сборки, высокие характеристики звучания не мешают устройству быть доступным. Им могут себя порадовать, как успешные бизнесмены, так и домохозяйки. Прибор позволяет принимать звонки прямо за рулём автомобиля, комфортно себя при этом чувствовать. Готовка, стирка, работа за компьютером с этой гарнитурой не помешает владельцу принять важный звонок.

Эргономичность, небольшой вес модели позволяют носить гаджет, не снимая его, весь рабочий день. Комфорт также обеспечивает надежная насадка (мягкая силиконовая подушечка), благодаря которой гаджет можно носить даже в спортзале. Он не спадёт, не зацепиться за что-либо. Носить устройство можно на любом ухе, либо менять от ситуации к ситуации. Дизайн уникален тем, что подойдет под деловой стиль и под — спортивный. Аппарат выполнен в тёмных тонах, прорезинен.

Управление, время работы, качество звука

Большим плюсом модели является простой понятный рычажок включения. Присутствует качелька уменьшения/увеличения громкости. Здесь же находятся два световых индикатора, один из которых отвечает за заряд батареи, другой — за связь. На окончании микрофона расположилась многофункциональная кнопка, которая служит для включения режима набора номера с помощью голоса, для смены линии.

Продолжительность работы жабра блютуз фривэй больше 6 часов при максимальной активности и около 8 дней в пассивном состоянии. Зарядка длится всего 3 часа. Пополнить батарею можно через разъем microUSB, защищённый от внешних факторов заглушкой.

Громкости наушника хватает с избытком, за рулем с открытым окном можно без труда слышать собеседника, поскольку внедрена технология трёхслойного уменьшения шума ветра. Микрофон чувствительный, передаёт голос таким, какой он есть в действительности.

Связь с телефоном

Как и большинство моделей этой фирмы, Wave оснащена функцией связываться с двумя телефонами одновременно. В пределах комнаты, носить телефон в кармане необязательно, связь со смартфоном держится до 7-8 метров.

Если телефонные звонки – часть Вашей жизни, приходится отвечать на звонки на работе, за рулём, в спортзале, то данный гаджет Вам подойдёт.