Если бы наши бабушки и дедушки увидели в своем детстве это чудо техники, пожалуй, они бы в первую очередь захотели бы обратиться к врачу. То, что еще несколько десятков лет казалось фантастикой, сейчас можно купить в интернете, не выходя из дома. Сегодня речь пойдет о гироскутерах и о самых интересных фактах о них.

Древний прототип гироскутера – самокат, имел массу неудобностей. Во-первых, во время «рулёжки» были заняты руки, во-вторых, постоянно приходилось отталкиваться – что достаточно утомительно спустя некоторое время. Эти недостатки делали самокат исключительно детской забавой и не имели никакого практического использования.

У гироскутера же эти недостатки исключены, а значит вы можете, перемещаясь на нем, держать в руках сумку, разговаривать по телефону и держать кого-то за руку. Благодаря этим преимуществам его очень полюбили экскурсоводы, которые целый день находятся на ногах. Вообще, покупателями этого футуристического чуда техники становятся самые разные люди – здесь покупают ховерборды для детей и стариков, торговых работников, танцевальных коллективов, мужчин и женщин.

Чудо-самокат практически бесшумен. Еще один значительный плюс – на гироскутере можно делать разворот на 360 градусов практически на месте. Дизайн и цветовая гамма удовлетворят самых неординарных личностей.

Гироскутер – экологически чистый вид транспорта – для его работы используется электрический аккумулятор, зарядки которого хватает на три часа работы при скорости движения до десяти километров в час.

Очень тщательно продумана «противоугонная» система. К каждому девайсу прилагается индивидуальный блютуз-ключ. Гироскутер легко транспортировать, он не вызывает проблем с хранением, его можно использовать в людных местах.

У многих возникают сомнения относительно способности управлять сигвеем. Однако устройство балансирующего механизма аналогично нашему вестибулярному аппарату, достаточно лишь «настроиться» на нужную волну и в буквальном смысле слиться с платформой. Регулируется скорость углом наклона тела, повороты тоже осуществляются с помощью давления одной ногой на платформу.

В связи с массовым распространением этой техники, по всему миру правительство начало разрабатывать правила их использования, дабы регламентировать дорожное движение с участием, без сомнения, революционного средства перемещения.

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