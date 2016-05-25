Да, графика современных компьютерных игр впечатляет. То ли ещё будет…

Test-Drive тогда и сейчас:

The Elder Scrolls

DOOM

Fallout

Gran Turismo

Mario Kart

Need for speed

Sid Meier’s Civilization

Tomb Raider

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