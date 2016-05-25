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    Как эволюционировали компьютерные игры… (18 фото)

    Май 25, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Да, графика современных компьютерных игр впечатляет. То ли ещё будет…

    Test-Drive тогда и сейчас:

    Эволюция компьютерных игр (1)

    Эволюция компьютерных игр (2)

    The Elder Scrolls

    Эволюция компьютерных игр (3)

    Эволюция компьютерных игр (4)

    DOOM

    Эволюция компьютерных игр (5)

    Эволюция компьютерных игр (6)

    Fallout

    Эволюция компьютерных игр (7)

    Эволюция компьютерных игр (8)

    Gran Turismo

    Эволюция компьютерных игр (9)

    Эволюция компьютерных игр (10)

    Mario Kart

    Эволюция компьютерных игр (11)

    Эволюция компьютерных игр (12)

    Need for speed

    Эволюция компьютерных игр (13)

    Эволюция компьютерных игр (14)

    Sid Meier’s Civilization

    Эволюция компьютерных игр (15)

    Эволюция компьютерных игр (16)

    Tomb Raider

    Эволюция компьютерных игр (17)

    Эволюция компьютерных игр (18)





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