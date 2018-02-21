Реверс-инжинирингом уже невозможно удивить ни одного специалиста. То же самое относится к прототипированию, так как 3D сканирование применяется в разных отраслях. Аддитивные системы позволяют быстро решить поставленные задачи опытным и новым пользователям.

Кому нужна технология 3D сканирования

Трехмерное сканирование обязательно пригодится тем, кто желает получить высокоточную копию изделия, существующего в реальности. Причем положительный результат достигается за минимальный промежуток времени. Аддитивная технология обязательно пригодится:

— ювелирам, применяющим в своей деятельности компьютер, или начинающим специалистам в этой области;

— инженерам и конструкторам;

— медицинским работникам;

— дизайнерам;

— проектировщикам и строителям;

— производителям одежды.

Сфера использования 3D сканирования практически ничем не ограничена. Применение аддитивных систем снижает затраты на производство продукции, существенно сокращает объем отходов и уменьшает массу изготовленных изделий. Такими преимуществами обладает оборудование на странице https://cybercom.ru/catalog/3d-scanners/.

Сегодня 3D сканирование уже применяется в следующих областях:

— легкая промышленность;

— строительство летательных аппаратов;

— производство плавучих средств;

— изготовление оборудования для промышленности;

— создание и реставрация транспортных средств;

— медицина;

— выпуск военной техники;

культурология и музееведение (сохранение исторического наследия путем оцифровки приоритетов).

Появилась новость, что производители обувных изделий и одежды намерены разместить 3D сканеры в примерочных комнатах. Внедрение оборудования позволит быстро заказывать точные наряды. При этом клиентам не нужно будет лично встречаться с портными.

Способы 3D сканирования

Существует два вида трехмерного сканирования. Одним из них является контактный метод, подразумевающий под собой обводку конкретного предмета 3D-аппаратом. У ранее выпущенных моделей в процессе также принимает участие специальный щуп, с помощью которого исследуется каждая грань изделия. В результате 3D сканер фиксирует координаты точек. Это позволяет прибору формировать объемную модель. У современных моделей щуп отсутствует.

Контактный метод сканирования можно применять независимо от степени освещенности. При этом аппарат не способен распознавать текстуру. Контактные приборы также неудобно использовать, если нужно создать объемную модель большого изделия.

Вторым видом трехмерного сканирования является бесконтактный способ, который может быть пассивным и активным. Первый вариант представляет собой видеокамеру цифрового типа. С ее помощью выполняется съемка изделия со всех сторон и под разными углами. При использовании данного метода необходимо создавать контрастный фон и организовывать хорошее освещение.

Активный вариант 3D сканирования может работать посредством:

— ультразвука;

— лазера;

— источника света, имеющего ярко выраженное направление;

— рентгеновских лучей.

3D аппараты облучают изделие и высчитывают, в течение какого времени происходит возврат отправленного сигналы. В результате приборы формируют координатную систему, состоящую из точек, где происходил контакт лучей с объектом. С одними из лучших моделей можно познакомиться на сайте https://cybercom.ru/.

Независимо от способа 3D сканирование приходится использовать дополнительное программное обеспечение. Оно позволяет склеивать отдельные части отсканированного предмета в единую объемную модель.