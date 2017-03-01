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    Китайцы начали использовать дроны, которые сжигают мусор застрявший в проводах… (3 фото + видео)

    Мар 1, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Что поделать, если высоковольтные линии электропередач обвешены гирляндами из полиэтиленовых пакетов и прочего мусора, ясно, что отправлять людей для очистки небезопасно? В Xiangyang, Китай, решили посылать роботов. В частности, беспилотные летательные аппараты, которые стреляют огнём…

    Китайцы начали использовать дроны, которые сжигают мусор застрявший в проводах (1)

    Китайцы начали использовать дроны, которые сжигают мусор застрявший в проводах (2)

    Китайцы начали использовать дроны, которые сжигают мусор застрявший в проводах (3)





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