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Мар 1, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать
Что поделать, если высоковольтные линии электропередач обвешены гирляндами из полиэтиленовых пакетов и прочего мусора, ясно, что отправлять людей для очистки небезопасно? В Xiangyang, Китай, решили посылать роботов. В частности, беспилотные летательные аппараты, которые стреляют огнём…
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