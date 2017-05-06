Без мобильной связи – как без рук, невозможно представить себе хотя бы один день. Смартфоны занимают в этой нише ведущую роль, поэтому требуется постоянное внимание к их обновлению.

Чем больше функций у девайса, тем он востребован. Не остался в стороне новый гаджет от Самсунга — Galaxy S8, полную информацию о котором можно найти на http://sravni24.net/samsung-galaxy-s8/.

По своим показателям Samsung Galaxy S8 можно сравнить в другими новинками 2017 года, дисплей которых также находится в пределах 5- 5,8 дюймов. Это может быть Samsung Galaxy S7 edge, iPhone 7 или даже старший брат — Galaxy S8+.

Дизайнерское решение

Общие размеры Galaxy S8 превосходят габариты «яблочного» конкурента, он на два мм выше и на пять мм шире, чем у iPhone 7. Многое у S8 зависит от дисплея, его изогнутые края плавно обнимают монолитный корпус по бокам, расширяя визуальное восприятие изображения. Исчезновение с передней панели механической кнопки, совмещенной со сканером пальцев, позволило сделать существенный шаг вперед, по сравнению с ранними решениями Galaxy S6 и S7. Привычные манипуляции с разблокировкой смартфона изменились, они заставят привыкать владельцев работать с задней панелью, около видеоглазка.

Увеличено количество выпускаемых расцветок мобильного устройства: от золотого и серебристого до черного глянца, всего семь наименований. Проблем с подбором аксессуаров не возникает, все идет в тон гаджету, особенно хороша гарнитура Gear VR, создающая виртуальную реальность.

Удивительно, на экране можно наблюдать (в режиме ожидания) не все светящиеся иконки, а только время и уведомления. Это входит в функциональные особенности новоустановленной Always-On.

Прогресс внутренний

Использование привычных процессоров постепенно уступает новым технологиям. Хоть и остается андроидная платформа, а вот чипсет в новом Самсунге может быть двойного предложения: или 8 ядер Qualcomm Snapdragon 835, или фирменный Exynos 8895, что будет зависеть от рынка сбыта. Это позволит запускать оперативку на 4 гига, встроенной памяти при этом задействовано 64 или 128 ГБ. Оставлена возможность установки дополнительной microSD карты до 256 Гб, чего нет у Айфона 7. Удивительная синхронизация с монитором, клавиатурой и мышью (опция Desktop Experience) позволит использовать девайс в новом виде – как системный блок от ПК. Даже для многих других флагманов мобильной связи это — большая роскошь.

Надежная защита от внешних условий – влаги и пыли обеспечена степенью защиты IP68.

Кроме того, для современного устройства приветствуется неординарное использование, особенно в работе с платежными терминалами. Для Galaxy S8 с его Samsung Pay даже старые терминалы – не проблема, не говоря уже про новые.