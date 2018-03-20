Автомобильная компания Lamborghini совместно с умельцами из Cervélo Cycles выпустили велосипед для триатлона, который называется P5X. Причем сразу же объявили, что это самый лучший и продвинутый велосипед подобного класса в мире.

Сложно сказать, что там такого классного, на себя внимание обращает затейливая рама и веселая раскраска байка. Впрочем, создатели деловито надувают щеки и рассказывают, как они испытывали велосипед в аэродинамической трубе более 180 часов.

Всего лимитированная серия будет насчитывать 25 таких байков. О цене пока не сообщается.