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Мар 20, 2018| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать
Автомобильная компания Lamborghini совместно с умельцами из Cervélo Cycles выпустили велосипед для триатлона, который называется P5X. Причем сразу же объявили, что это самый лучший и продвинутый велосипед подобного класса в мире.
Сложно сказать, что там такого классного, на себя внимание обращает затейливая рама и веселая раскраска байка. Впрочем, создатели деловито надувают щеки и рассказывают, как они испытывали велосипед в аэродинамической трубе более 180 часов.
Всего лимитированная серия будет насчитывать 25 таких байков. О цене пока не сообщается.