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Крошечный беспилотник PD-100 PRS Black Hornet, созданный норвежской компанией Prox Dynamics, предназначен для оперативного видеонаблюдения и разведки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. С его помощью можно заглянуть за угол или за подозрительный куст, заранее присмотреть укрытия и пути продвижения на незнакомом поле боя.
Аппарат весит 15 граммов и имеет диаметр ротора всего 120 миллиметров, но его характеристики и функционал совершенно не соответствуют игрушечным размерам.
Black Hornet снабжён поворотной видеокамерой, картинка с которой передаётся на расстояние до километра при условии прямой видимости. Вертолёт способен работать при скоростях ветра до 10 узлов (около 5 м/сек), а его собственная максимальная скорость — 10 м/сек. На одном заряде батарей он может летать до 30 минут. Но, пожалуй, больше всего впечатляет его «мозг», а не «мускулы».
Кроме акселерометров и гироскопов, PD-100 оснащён датчиками давления воздуха, которые помогают ему автоматически противостоять сносу ветром. Автопилот берёт на себя практически всю работу по пилотированию — можно не только зависнуть на одном месте, сосредоточившись на картинке с камеры, но и задать маршрут облёта территории. Вертолёт ориентируется в пространстве с помощью GPS.
В комплект поставки, кроме собственно вертолёта, входит пульт управления размером с небольшой планшет, зарядная станция и защитный футляр. Вес полного комплекта — около 1 кг. Первые устройства уже используются в Афганистане.
Британское министерство обороны в ближайшее время закупит первую партию в 160 PD-100. Хотя на сайте компании перечислены и гражданские варианты применения PD-100, цена одного комплекта пока не объявляется.