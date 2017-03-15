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    На вооружение британской армии поступил вертолёт весом 15 граммов… (6 фото + видео)

    Мар 15, 2017| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Крошечный беспилотник PD-100 PRS Black Hornet, созданный норвежской компанией Prox Dynamics, предназначен для оперативного видеонаблюдения и разведки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. С его помощью можно заглянуть за угол или за подозрительный куст, заранее присмотреть укрытия и пути продвижения на незнакомом поле боя.

    вертолёт весом 15 граммов (1)

    Аппарат весит 15 граммов и имеет диаметр ротора всего 120 миллиметров, но его характеристики и функционал совершенно не соответствуют игрушечным размерам.

    вертолёт весом 15 граммов (2)

    Black Hornet снабжён поворотной видеокамерой, картинка с которой передаётся на расстояние до километра при условии прямой видимости. Вертолёт способен работать при скоростях ветра до 10 узлов (около 5 м/сек), а его собственная максимальная скорость — 10 м/сек. На одном заряде батарей он может летать до 30 минут. Но, пожалуй, больше всего впечатляет его «мозг», а не «мускулы».

    вертолёт весом 15 граммов (3)

    Кроме акселерометров и гироскопов, PD-100 оснащён датчиками давления воздуха, которые помогают ему автоматически противостоять сносу ветром. Автопилот берёт на себя практически всю работу по пилотированию — можно не только зависнуть на одном месте, сосредоточившись на картинке с камеры, но и задать маршрут облёта территории. Вертолёт ориентируется в пространстве с помощью GPS.

    вертолёт весом 15 граммов (4)

    В комплект поставки, кроме собственно вертолёта, входит пульт управления размером с небольшой планшет, зарядная станция и защитный футляр. Вес полного комплекта — около 1 кг. Первые устройства уже используются в Афганистане.

    вертолёт весом 15 граммов (5)

    Британское министерство обороны в ближайшее время закупит первую партию в 160 PD-100. Хотя на сайте компании перечислены и гражданские варианты применения PD-100, цена одного комплекта пока не объявляется.

    вертолёт весом 15 граммов (6)





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