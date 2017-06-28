Глядя на навигационное оборудование космического корабля Восход, на память невольно приходит старый анекдот, как пилоты по пачке Беломора летали. Сейчас эти приборы кажутся диким анахронизмом, и напоминают скорее артефакты из вселенной Fallout, однако достижения полученные по программе «Восход» — первый в мире многоместный экипаж (полёт 3 космонавтов на борту), первый в мире полёт космонавтов без использования скафандров, первый в мире выход в открытый космос, — заставляют с уважением относится к советским инженерам.

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