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    Самый чёрный материал в мире… (3 фото + 3 видео)

    Июл 7, 2016| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать

    Сложно поверить, но учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems сумели сделать свой невероятный материал Vantablack ещё более чёрным.

    Самый чёрный материал в мире (1)

    Vantablack представляет собой субстанцию из вертикальных массивов углеродных нанотрубок. Он является самым чёрным из всех известных человеку веществ, поглощая 99,965% падающего на него излучения: видимого света, микроволн и даже радиоволн. Интересна реакция человеческого глаза на Vantablack: благодаря почти полному отсутствию отражённого света, человек воспринимает его не как чёрный предмет, а как некую чёрную дыру. Например, сделанная из него сфера кажется глазу таинственной двухмерной чернотой.

    Самый чёрный материал в мире (2)

    Состоит неординарный материал из вертикально расположенных углеродных трубок на алюминиевой фольге. Фотоны, попадая на Vantablack, теряются между нанотрубками и почти не отражаются обратно, превращаясь в тепло и рассеиваясь. Если посветить на вещество лазерной указкой, пятно просто исчезает, словно в чёрной дыре: недаром материал внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая чёрная субстанция, когда-либо изготовленная человеком!

    Самый чёрный материал в мире (3)

    Теперь британцы усовершенствовали материал, однако измерить его характеристики пока не удалось: сверхчёрный Vantablack 2 просто не поддаётся измерению ни одним спектрометром! Не видны на сверхчёрном веществе и никакие складки, если материал попытаться скомкать, как фольгу — он останется такой же чёрной дырой для глаз.





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