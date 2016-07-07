Сложно поверить, но учёные из Национальной физической лаборатории Великобритании и британской компании Surrey NanoSystems сумели сделать свой невероятный материал Vantablack ещё более чёрным.

Vantablack представляет собой субстанцию из вертикальных массивов углеродных нанотрубок. Он является самым чёрным из всех известных человеку веществ, поглощая 99,965% падающего на него излучения: видимого света, микроволн и даже радиоволн. Интересна реакция человеческого глаза на Vantablack: благодаря почти полному отсутствию отражённого света, человек воспринимает его не как чёрный предмет, а как некую чёрную дыру. Например, сделанная из него сфера кажется глазу таинственной двухмерной чернотой.

Состоит неординарный материал из вертикально расположенных углеродных трубок на алюминиевой фольге. Фотоны, попадая на Vantablack, теряются между нанотрубками и почти не отражаются обратно, превращаясь в тепло и рассеиваясь. Если посветить на вещество лазерной указкой, пятно просто исчезает, словно в чёрной дыре: недаром материал внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая чёрная субстанция, когда-либо изготовленная человеком!

Теперь британцы усовершенствовали материал, однако измерить его характеристики пока не удалось: сверхчёрный Vantablack 2 просто не поддаётся измерению ни одним спектрометром! Не видны на сверхчёрном веществе и никакие складки, если материал попытаться скомкать, как фольгу — он останется такой же чёрной дырой для глаз.

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