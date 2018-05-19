Цифровые технологии и искусство программирования позволили создать уникальное пространство, настолько схожее с реальным миром, что создается эффект полного участия человека в имитированных событиях. Этим воспользовались разработчики компьютерных игр, которым удалось воспроизвести практически любую игровую концепцию, достаточно лишь использовать несколько технических приспособлений. Аналоговая действительность позволяет человеку полностью погрузиться в мир фантазий, получить яркие и незабываемые впечатления.

Техническое оснащение для попадания в искусственное трехмерное пространство

Визуально виртуальная атрибутика производит впечатление полуспортивных тренажеров – это беговые дорожки, специальные костюмы и шлемы, но на самом деле дело обстоит гораздо сложнее. Технически это целая система, где вся экипировка синхронно взаимодействует. Под работу комплекса попадают все органы восприятия человека как визуальные, так и осязательные. Именно такой эффект позволяет иллюзиям быть так похожими на окружающую действительность.

Где нашел применение процесс создания искусственного мира

Интересно, что 3D-виртуальная реальность используется в различных областях человеческой деятельности:

— архитектурные проекты;

— медицинская практика;

— тактические военные задачи;

— индустрия развлечений.

В последнем аспекте ее применение очень широко, и ярким тому примером служит великое многообразие игр. По данным статистики, только 5 % всех существующих компьютеров обладают достаточной мощностью для поддержания даже самого простого действия, поэтому так популярны стали заведения, где технический потенциал позволяет попробовать себя в виртуальной игре.

Популярные игры, достойные внимания каждого человека

Игры в 3D поражают воображение динамичностью и захватывающими эффектами, поэтому представляют интерес для сильной половины человечества, которые не против окунуться в атмосферу фантастики, вооруженного конфликта или посоревноваться на виртуальных трассах. Спектр игр, которые предпочитают женщины, отличается, но и они впечатляются от новых реалий и поворотов событий. Для детей и подростков разработаны целые игровые линейки в жанровом исполнении. Они позволят прикоснуться к подводному миру, поиграть с любимым диснеевским героем или попасть в круг, полный приключений и захватывающих событий.