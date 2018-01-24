Утром 22 января в Сиэтле первый магазин Amazon Go без касс и продавцов открыли для посещения. Вход в магазин возможен только при сканировании QR-кода, созданного приложением Amazon Go на телефоне посетителя.Камеры (их в целом насчитывается около сотни) закреплены на потолке магазина таким образом, чтоб охватывать каждый квадратный сантиметр его площади, причем с нескольких углов.

Как только вы берете товар в руки, система автоматически добавляет его в вашу виртуальную корзину, причем происходит это в считанные секунды — покупателю не придется задерживать товар на виду у камер, чтоб система его распознала.

В дополнение к камерам, на полках установлены датчики веса. Система знает точный вес каждого предмета, поэтому пытаться схватить сразу два йогурта, припрятав один, бесполезно. При выходе из магазина с аккаунта пользователя автоматически списываются средства и высылается чек.

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