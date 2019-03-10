Американский грузовик W900 марки Kenworth – это очень большая машина. Как и о любом другом подобном тягаче, о ней можно было бы многое сказать. Однако, действительно интересной вещью в конструкции авто является ее жилой модуль, размеры которого сопоставимы с квартирой небольшого размера.

В США любят большие машины. Можно сказать, что в некотором роде любовь к подобным авто – это национальный спорт. Особенно пылкую страсть американцы питают к грузовым тягачам, тем самым, на которых дальнобойщики бороздят многие мили североамериканских шоссе, доставляя важные грузы заказчикам. Интересной особенностью местного законодательства является то, что максимальная длина этих тягачей никак не регламентируется. Именно по этой причине на свет появляются самые необычные, а порой и откровенно безумные авто.

Ярким примером американского инженерного «творчества» можно считать тягач Kenworth W900. Машину хорошо знают в первую очередь не за мощность двигателя или грузоподъемность, а за его гигантский жилой модуль, который предназначен для отдыха дальнобойщика в рейсе. Впрочем, «жилой модуль» — это слишком грубое название для спального отсека 900-го. Почему? Потому что это полноценная однокомнатная квартира.

Штатный отсек для сна у тягача был в несколько раз меньше. Раму W900 значительно удлинили, после чего поставили на нее новый жилой модуль. Также на машину добавили еще больше ламп и прочих осветительных приборов. Американцы любят, когда на грузовике много лампочек, национальная особенность.

Внутри спального отсека W900 находиться действительно приятно. В отделке господствует кожа и дерево. Внутри есть большая кровать, холодильник, несколько диванов, раскладной столик. Готовить еду можно в кухонном блоке с микроволновой печью и мойкой. Рядом, кстати, еще один диван для отдыха. Из прочих «благ цивилизации» внутри спального отсека имеется телевизор, душ, туалет, кондиционер и огромное количество мест для хранения.

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