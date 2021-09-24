Это аэродромная вакуумно-нагнетательная уборочная машина В-63, производить её начали с 1959 года. Реально пылесос на шасси КрАЗ-219, задачей которого было поддерживать взлетно-посадочную полосу и территорию аэродрома в чистоте и порядке. Она всасывала не только пыль, песок и мелкие камни, но и мусор покрупнее, который теоретически мог нанести вред самолётам при взлете, посадки и рулёжке.

Устроена машина просто: сзади силовой агрегат с пятью регулировками мощности воздуходувок, два заборных лотка, и два бункера для мусора (по 1,4 кубометра каждый), воздух выходил через фильтрующие рукава.

Машинка на максимальной мощности покачивала 12500 кубов воздуха в час. Позже её ставили на шасси КрАЗ-257