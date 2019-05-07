Расскажу про Яву 360 1971г, мотоцикл был в подубитом состоянии, (фото прилагаются), уже кем то перекрашен, хром поело жуком, обода с лицевой стороны если ещё и можно было спасти, но с внутренней, уже пошло расслоение металла, так что замена!

Обода Чехия новодел, спицы и гайки от туда же, барабан прошёл полную переборку, новые колодки и полировку!

Полный разбор мотоцикла, пескоструй, заменил все износившиеся узлы!

Покраска кислотный грунт, акриловый грунт, акриловая краска, золотые цировки, всё сам, Цвет мотоцикла Романс.

Доп оборудование, Vape зажигание 12в + поворотники! Ну как то так, в общем то новый мотоцикл получился

Автор: @Mishca87





