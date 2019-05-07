Расскажу про Яву 360 1971г, мотоцикл был в подубитом состоянии, (фото прилагаются), уже кем то перекрашен, хром поело жуком, обода с лицевой стороны если ещё и можно было спасти, но с внутренней, уже пошло расслоение металла, так что замена!

Восстановление мотоцикла Ява 360 (1)

Обода Чехия новодел, спицы и гайки от туда же, барабан прошёл полную переборку, новые колодки и полировку!

Восстановление мотоцикла Ява 360 (2)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (3)

Полный разбор мотоцикла, пескоструй, заменил все износившиеся узлы!

Восстановление мотоцикла Ява 360 (4)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (5)

Покраска кислотный грунт, акриловый грунт, акриловая краска, золотые цировки, всё сам, Цвет мотоцикла Романс.

Восстановление мотоцикла Ява 360 (6)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (7)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (8)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (9)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (10)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (11)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (12)

Доп оборудование, Vape зажигание 12в + поворотники! Ну как то так, в общем то новый мотоцикл получился

Восстановление мотоцикла Ява 360 (13)

Восстановление мотоцикла Ява 360 (14)

Автор: @Mishca87