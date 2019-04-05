Грузоподъемность новой версии робота Handle от Boston Dynamics составляет 15 килограмм. Манипулятор позволяет роботу складывать объекты в стопки высотой до 1,7 метра и длиной до 1,2 метра. Также устройство оснащено системой компьютерного зрения, которая позволяет ему анализировать пространство, искать нужные предметы и место для их складирования. Для сохранения баланса робот использует специальный противовес на хвосте.





