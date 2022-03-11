Jaeger-LeCoultre Atmos — механические часы которые не требуют завода

Часы могут годами поддерживать ход без вмешательства человека, черпая энергию из малейших изменений температуры и влажности окружающего воздуха. Колебания температуры на одну сотую градуса достаточно, чтобы обеспечить ход часов на двое суток.

Источником питания служит герметичная капсула со смесью жидкого и газообразного хлорэтана, который сжимается и расширяется, приводя в движение пружину, которая, в свою очередь, отдает энергию заводной спиральной пружине. В модели Millénaire вокруг циферблата находится спиральная шкала, по которой ползет стрелка, отмеряющая годы. Вплоть до 3000-го.