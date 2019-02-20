Советские токарные станки по металлу и дереву даже сегодня очень распространены на территории России и СНГ. На многих заводах, мастерских, ремонтных производствах большая часть парка токарного оборудования составляет станки производства СССР, а где-то их доля доходит и до 100%.

Цена на такие станки доходит до 3 000 000 руб.

Токарно-винторезный станок ИТ-1М

Данный агрегат – одна из популярнейших марок, которая нашла применение во множестве мастерских. Даже учебные заведения используют токарный станок ИТ-1М для развития навыков у своих учеников. Впервые эта модель появилась на Ивановском станкостроительном предприятии, где сотрудники сумели соединить лучшее в одном оборудовании: приемлемые габариты, высокая мощность, возможность установки дополнительных узлов и прочее.

Важно отметить, что этот аппарат относится к токарно-винторезной группе, но имеет облегчённый вес. Эта особенность даёт возможность эксплуатировать станок на передвижных мастерских, где часто проводятся технологические операции следующего вида:

обработка цилиндрических болванок;

осевое сверление;

нанесение резьбы;

точение конических заготовок и многое другое.

Сейчас в Иваново тоже выпускают станочную технику, однако, данная модель уже снята с производства. Но на вторичном рынке продаётся множество устройств в отличном состоянии.

Токарно-винторезный станок ТВ-6

Для качественного проведения токарных работ требуются определенные навыки. Токарный станок ТВ-6 применяется для обучения азам профессии токаря, что определяет его широкое распространение в различных обучающих организациях. Несмотря на то, что оборудование появилось в продаже в 80-х годах, сегодня школьный токарный станок встречается довольно часто. Рассмотрим особенности этого оборудования подробнее.

Тот момент, что токарный станок ТВ-6 разрабатывался для обучения, определяет весьма скромные параметры. При применении рассматриваемого оборудования можно проводить нижеприведенные операции:

Сверление отверстий.

Подрезку торцов.

Нарезание метрической резьбы.

Расточку и проточку деталей, которые имеют цилиндрическую форму или коническую поверхность.

Отрезка части заготовки.

Распространенный станок токарный ТВ-6, технические характеристики которого не позволяют работать с закаленной сталью, может применяться для обработки металлов, при резании которых не образуется летучих соединений или пыли

Токарные станки Универсал 2 и Универсал 3

В продаже можно встретить достаточно большое количество станков, которые устанавливаются в домашних условиях для проведения самых различных работ. На протяжении длительного периода большой популярностью пользовался токарный станок Универсал 2. Конструктивные особенности определяют то, что подобное оборудование может применяться для проведения самых различных работ. Кроме этого, большой популярностью пользуется модернизированный настольный токарный станок Универсал.

Особенности компоновки определяют также то, какие именно виды работ могут проводиться на токарном станке. Перечень операций выглядит следующим образом:

Токарные работы, черновые и чистовые.

Шлифование и сверление.

Обработка заготовки лобзиком или круглой пилой.

Фугование в случае установки деревянных заготовок.

Операции заточного типа.

1Е61М, 1Е61ПМ, 1Е61ВМ токарно-винторезные станки

Для получения высокоточных деталей применяется специальное токарное оборудование. Довольно больше распространение получил токарный-винторезный станок 1Е61М и модели 1Е61ПМ, 1Е61Мт. Расшифровка маркировки указывает на то, что рассматриваемые станки относятся к токарно-винторезной группе, при этом высота центров над станиной 175 мм, последние символы указывают на высокую и повышенную точность. Предназначение токарно-винторезного станка 1Е61ПМ заключается в проведении механической обработке точением. Токарный винторезный станок 1Е61МТ также относится к рассматриваемой группе, характеризуется высокой точностью точения и резьбонарезания.

Назначение оборудования

В качестве прототипа токарного станка 1Е61М использовалась модель ТВ-01М. Рассматриваемое оборудование относится к классу легких моделей, первый вариант исполнения появился в продаже в 1965 году. Другие варианты исполнения токарно-винторезных станков по металлу появились в 1975 году.

Токарно-винторезный станок 1М63Н

Станок токарно-винторезный 1М63Н предназначен для всех видов обработки поверхностей вращения заготовок, включая выполнение конусов и нарезание резьб большинства принятых стандартов с одним или несколькими заходами.

В отличие от предшественника марки 1М63, токарно-винторезный станок 1М63Н имеет улучшенные характеристики и способен обеспечивать нормальную точность геометрических размеров при обработке деталей (индекс Н в конце наименования).

Универсальное оборудование для токарных работ предпочтительно для использования на любых машиностроительных и ремонтных предприятиях, как для единичного, так и штучного (мелкосерийного) типов производства. По желанию заказчика производитель может выпускать станки в восьми вариантах, которые различаются максимально возможной длиной заготовки (расстояние между центрами) – от 750 до 10000 мм. Для обработки длинных заготовок в комплект поставки входят люнеты, подвижный и неподвижный с максимальным диаметром заготовки 150 и 250 мм соответственно. Высокая степень механизации, надежность, блокировка от неправильных действий в сочетании с удовлетворительной точностью обработки, делают данный станок достаточно востребованным оборудованием.

Токарно-револьверный станок 1341

Токарно-револьверный станок 1341 относят к оборудованию токарной группы. Использование токарно-револьверного станка с комплектом инструмента позволяет производить комплекс работ:

проточку наружных и внутренних поверхностей, канавок;

засверловку;

обработку зенкером для получения точных размеров и уступов;

при использовании разверток получать качественную поверхность;

накатку;

резьбонарезание;

обработку фасонных поверхностей.

Их используют при изготовлении деталей с большим количеством операций технологического процесса.

Токарно-винторезный станок 1Н65

Ранее был широко распространено оборудование Рязанского завода 1М65 — токарно-винторезный станок. Модель 1Н65 — это следующая модификация с усовершенствованными основными узлами, расширенными возможностями изготовления сложных контуров детали. Согласно данным, указанным в паспорте, диаметр заготовки может быть не более 500 мм. Этого размера хватает для изготовления большинства цилиндрических изделий протяжённой формы.

Выделим некоторые особенности станка:

1. В основу станка заложена повышенная жесткость станины. Точную кинематику обеспечивают шлифованные направляющие из металлов повышенной прочности.

2. Обладатели станков предыдущей серии 1М65 отметили надежность конструкции и долговечность отдельных узлов. Этого получилось добиться за счет использования легированных сталей, закаленных и отшлифованных.

3. В кинематике пиноли используется две скорости перемещения. Это упрощает обработку методами сверления и зенкерования.

Токарно-винторезный станок 1М63

Токарно-винторезный станок 1М63 разработали и начали выпускать в середине 50-х годов. Данное оборудование на тот момент имело уникальные технические характеристики, станок 1М63 позволил проводить обработку на высоком качестве заготовок из различных металлов.

Область применения

Покупателями винторезного станка 1М63 зачастую становились машиностроительные заводы с довольно крупным объемом производства. Это связано с тем, что ходовой винт модели позволяет проводить обработку заготовки длиной 750-10000 мм в зависимости от РМЦ. Однако сегодня этот токарно-винторезный станок существенно уступает современным винторезным моделям по показателю производительности и точности обработки. Назначение: можно точить цилиндрические и конусообразные детали, нарезать резьбу.

Токарный станок модели 1М63 может использоваться для работы со сложными формами и округлыми типами заготовок. Дополнительное назначение – нарезка различных типовых резьб. Чертеж оборудования предполагает очень удобную конструкцию основного шпинделя и самого резца, кроме того допускается установка для работы следующих инструментов: зенкеров, сверл, метчиков и плашек. Сама заготовка для последующей обработки может закрепляться непосредственно в патроне либо поддерживается крепеж в центрах.

К основным достоинствам машины приписывают:

простота выполнения любой операции;

не сложная конструкция узловых элементов машины;

станина токарного станка 1М63 характеризуется достаточной жесткость, также увеличены стандарты температурной стабильности и точности обработки;

характеристики двигателей установки имеют высокие показатели мощности, что облегчает обработку по металлу;

износостойкость каждого отдельного узлового агрегата имеет высокие значения;

скорость нарезания резьб очень высокая;

кинематическая схема отличается определенной жесткостью, что положительно сказывается на всей работоспособности установки;

в комплектации 1М63 присутствуют электрические и стандартные механические блокировки, которые обеспечивают максимальную безопасность при выполнении любой операции.

Станок токарно-винторезный 1А616

В середине прошлого века отмечается всплеск разработок моделей металлорежущего оборудования отечественного производства. Эта тенденция направлена на импорт замещение данной категории продукции. Дефицит составляла категория токарных станков. На это сделали упор конструкторские бюро, и появился токарно винторезный станок 1А616. Разработан агрегат шестьдесят лет назад, и изначально предназначался для обработки небольших деталей. Этот момент определяет отверстие в шпинделе, и необходимая длина обработки, ограниченная расположением задней бабки.

Токарный станок 1А616 1952 г технический паспорт, которого мог порадовать любого производственника. На тот момент технические характеристики винторезного механизма были одними из лучших. Производителем модели на тот момент являлся Станкостроительный завод в городе Самаре. Несмотря на то, что эта модель выпускается на протяжении нескольких десятилетий, токарный станок 1А616 пользуется популярностью.

Проводимые на нем операции по металлу отличаются высокой точностью. В механизме происходит движение резания, деталь, подвергаемая обработке, вращается со шпинделем. Суппорт перемещается с резцом, который определяет движение подач, а его движение с резьбовым резцом образуют винтовую поверхность. Кроме того осуществляются движения, выполняемые вручную. Это поворот резцедержателя, перемещение пиноли, корпуса, суппорта.

Токарно-винторезный станок ГС526У

Изготовлением токарного станка модели ГС526У занимается Гомельский завод по выпуску оборудования по металлообработке в РБ, который был основан в 1962 году. Первые модели рассматриваемого винторезного станка стали выпускать в 1992 году. ГС526 был полным аналогом токарного станка 16к20.

Токарно-винторезный станок ГС526У используется для снятия слоя металла с поверхностей тел вращения. Он винторезный, что позволяет создавать резьбу различного типа. Технический потенциал и относительно невысокая стоимость ГС526У определило распространение этой модели в самых различных областях промышленности. Несмотря на то, что винторезный токарный станок технически уступает современному оборудованию, но ремонтопригодность и доступность делает его довольно привлекательным предложением для заводов машиностроительной промышленности.

Токарный станок по металлу ТВ-7

В качестве учебного оборудования для механической обработки используют станок токарно-винторезный ТВ-7. Будущие токари получают практические навыки работы с его использованием. Особенности его конструкции позволяют обеспечить естественное освоение процессов обработки металлов.

Токарный станок по металлу ТВ-7 является лучшим учебным образцом для школьных мастерских, ПТУ и высших учебных заведений. На нём учились поколения людей, становившихся инженерами и профессиональными токарями. Недаром его называют «школьник». Изготовитель — Ростовский ЗАО КомТех-Плюс.

Станок ТВ-7 предназначен для токарной обработки металлов резанием.

Токарный станок ТВ-7 определён для обучения таким операциям:

точение и расточка деталей (цилиндр, конус);

обработка торца;

нарезание метрической резьбы;

обработка сверлом;

развертывание;

зенкование.

Токарный станок ТВ-11

Токарный станок ТВ-11 входит в серию станочного оборудования, которое разрабатывалось как учебное, для оснащения мастерских школ, технических училищ. Все они сконструированы в настольном варианте. Но токарный станок серии ТВ-11 разрабатывался не только в виде учебного, но и с целью использования его в промышленных условиях. Поэтому токарный станок ТВ-11 нашел применение в мастерских малого и среднего бизнеса, а также при комплектации различных передвижных мастерских.

Изготавливается настольный токарный станок ТВ-11 на станкостроительном заводе в Ростове на Дону. По сравнению с другими подобными типами станков, токарный станок ТВ-11 обладает улучшенными экономическими показатели и не высокими затратами на его эксплуатацию.

Настольный токарный станок ТВ-11 разработан с целью обрабатывания на нем металлов и других материалов с высокой точностью на чистовых и получистовых режимах. Паспорт станка предусматривает его работу с любыми видами металлов. Вес ТВ-11 составляет всего 240 кг, что позволяет использовать его в помещениях, расположенных на этажах высотных зданий и в передвижных мастерских, в которых установлены электрические щитки с классом напряжения 380 В.

На винторезном станке ТВ можно выполнять следующие работы:

протачивать и растачивать поверхности, имеющие форму цилиндра или конуса;

сверление отверстий различных диаметров;

шлифование изделий из различных материалов;

отрезать заготовки необходимых размеров;

нарезание различных резьб с применением метчиков и плашек;

подрезка торцов заготовок.

Токарно-винторезный станок 1И611П

Полное название станка звучит следующим образом «Универсальный высокоточный токарно-винторезный станок 1И611П». Станок относится к патриархам машиностроения. Токарный станок ИЖ 1И611П разработал и выпустил Ижевский станкостроительный завод «ИжмашСтанко» еще в 1960 году. Эта модель станка относится к одной из самых популярных еще со времен СССР. Но, невзирая на то, что прошло уже больше полвека станок 1И611П и в настоящее время применяется на многих предприятиях и выполняет работы по металлу различной сложности.

Токарный станок по металлу 1И611П разработан для выполнения работ по обработке металлов. Его назначение предусматривает работу с любыми видами металлов. Особенно его часто используют на предприятиях мелкого производства. Он может обрабатывать металлические детали с высокой точностью. Компактная конструкция станка позволяет устанавливать его в помещениях расположенных в высотных зданиях. Станок имеет вес всего 1120 кг, поэтому он нашел применение в оснащении как автомобильных, так и железнодорожных передвижных мастерских.

Токарный станок ИЖ 1И611П и его технические характеристики обеспечивают выполнение следующих работ:

все виды токарных и фрезерных работ;

шлифование изделий из различных материалов;

работы с использованием концевого инструмента, который закрепляется в сверлильном патроне.

Устройство станка позволяет работать с заготовками, имеющими цилиндрическую или коническую форму. Его возможности позволяют нарезать метрические, дюймовые и модульные резьбы.

Токарно-карусельный станок 1512

В продаже можно встретить относительно небольшое количество станков, которые могут применяться для обработки крупногабаритных деталей. Среди всех моделей, созданных на момент существования СССР, отметим токарно-карусельный станок 1512. Его предназначение заключается в проведении обработки деталей средних и крупных размеров. По причине высокой надежности и практичности в применении данная модель стала основой при создании различных модификаций, активно импортировалась в различные страны мира.

Технические характеристики токарно-карусельного станка 1512 определяют его применимость в машиностроительном, судостроительным или ином производстве. При установке дополнительной оснастки назначение токарно-карусельного станка 1512 существенно расширяется, его можно применяться для проведения более 10 видов обработки заготовок из различных сплавов.

Область применения модели 1512 весьма обширна. Как правило, устанавливается она в случае среднесерийного и штучного производства различных деталей. Это связано с тем, что в случае точения заготовок больших размеров проводится снятие большого слоя материала. Даже при применении режущего инструмента из износостойкого материала за один проход может сниматься слой с условием, что максимальное усилие не должно превышать показателя 35 кН.

Основные операции, которые можно провести на данном оборудовании:

Обработка конических и цилиндрических поверхностей.

Выполнение операций по растачиванию.

Проход режущим инструментом по плоской поверхности, которая представляет собой торец.

Выполнение работы по созданию отверстий, их растачиванию.

Производилась модель с 1935 года Краснодарским заводом Седина. После длительно эксплуатации этой модели появилось довольно большое количество различных модификаций, которые также стали популярными.

Токарно-карусельный станок 1516

Использование токарно-карусельных станков оправдано во время изготовления деталей, у которых большие диаметр и масса, но малая длина. Расположенная в плоскости, горизонт, планшайба (стол с кулачками), упрощает операции по установке, выверке, контролю размеров и снятию.

Общие сведения

Изготавливает станки карусельные модели 1516 станкостроительный завод в Краснодаре имени Седина.

Токарно-карусельный станок 1516 – это станок, использующийся на производствах с небольшим количеством выпускаемых деталей. На нем проводят обработку заготовок резанием из металлов и сплавов.

Исполнение станка – одностоечное. Для расширения площади обработки плоскостей модель оснащена двумя суппортами. Один вертикальный. На нем закреплена револьверная головка на пять позиций. Смена инструмента, отжим и зажим проходят в полуавтоматическом режиме. Второй суппорт — горизонтальный. На нем закреплен резцедержатель на 4 инструмента.

Возможности у станка 1516 позволяют проводить следующие виды обработки на деталях, имеющих цилиндрическую форму:

точение снаружи и изнутри (прямое, коническое);

растачивание снаружи и изнутри (прямое, коническое);

точение торцов любым их суппортов.

Токарно-винторезный станок 1М61

Токарный станок 1М61производился с 1975 до 1992 года в г. Ереван. По техническим характеристикам станок 1М61 ориентирован для обработки деталей d до 320 мм с разнообразными поверхностями. Также на станке нарезают резьбы. Монтировались они на предприятиях сельскохозяйственного и промышленного производства, и использовались в крупносерийном производстве на оборонных заводах.

На токарно-винторезных станках 1М61, кроме нарезания резьбы, можно производить:

протачивание различных поверхностей;

торцевание деталей;

нарезание канавок;

сверление, зенкерование;

отрезание детали и другие работы.

Токарно-винторезный станок 1П611

Станок токарно-винторезный 1П611 — универсальный и используется для изготовления деталей круглой формы с применением центров или в патроне. На деталях получают различные виды резьб (метрические, трубные, круглые). Станок 1П611 при обработке деталей обеспечивает повышенный класс точности. Токарный станок 1П611 серийно изготавливают на Одесском станкозаводе с 1968 года.

Назначение станка 1П611:

— осуществление токарных работ;

— нарезка резьбы;

— отрезка заготовок.

Его используют для обработки заготовок:

— с применением кулачковых и цанговых патронов, центров;

— диапазон оборотов шпинделя и подач, обеспечиваемых суппортом, позволяет проводить обработку деталей с повышенным качеством и нужной шероховатостью поверхности;

— с проведением фрезерных и шлифовальных работ при наличии соответствующих приспособлений и наладок.

Токарный станок ТВ-9

Станки токарной группы получили широкое распространение в машиностроительной и другой производственной промышленности, основное предназначение заключается в обработке тел вращения, некоторые варианты исполнения из-за внесенных изменений могут использоваться и для проведения иных операций, к примеру, нарезания резьбы или растачивание отверстий. ТВ-9 токарный станок предназначается для проведения всех видов токарных работ и нарезания резьбы. Применение современных технологий при производстве токарного станка ТВ-9 определяет высокую точность проводимых работ, при установке соответствующего режимам резания режущего инструмента оператор может выдерживать заданный параметр шероховатости. Модель применима в среднем и мелкосерийном, штучном производстве, имеет ряд отличительных признаков.

Токарно-винторезный станок 250ИТВМ

При оснащении цехов по выполнению токарных операций используется токарно-винторезный станок 250ИТВМ, а также широкое применение имеют более современные модификации, изготавливающиеся на этой базе. Разработчиками этого многофункционального устройства являются специалисты машиностроения Ижевска. Станок ИЖ, первоначальная маркировка которого была именно такая, используется для токарных работ в патроне, цанге, также в центрах.

Токарно-винторезный станок 250ИТВМ разрабатывался с целью обработки небольших по размерам заготовок. Технические характеристики станка полностью обуславливают его сферу применения, паспорт этой установки можно обнаружить в небольших мастерских, школьных классах, приборостроительных цехах.

Модель способна гарантировать высокую точность выполняемых операций, если мастер выполняет финишную подгонку либо получистовую процедуру. При осуществлении грубой технологической обработки механизмы токарного станка подвергаются максимальным нагрузкам, что существенно снижает точность.

1Д601 универсальный настольный токарный станок

Для обработки деталей из металла, пластиковых болванок, деревянных заготовок применяется токарный станок по металлу 1д601. Использование этого прибора позволяет работать с небольшими размерами деталей, причем достоинством проведения этих операций считается максимальный комфорт. Рабочую установку можно устанавливать в любом помещении, подойдут даже учебные школьные классы и частные ремонтные мастерские.

Настольный токарный станок 1д601 преимущественно используется для создания единичных заготовок бытового типа. Для массового производства лучше приобретать более громоздкую и промышленную модель. Лимбы устройства регулируют глубину хода главного резца, что улучшает точность.

Даже устаревший токарный станок 1д601, технические характеристики которого остались на первоначальном уровне, не уступает по эффективности обработки заготовок некоторым современным установкам.

Токарно-винторезный станок 1В62Г

Токарно-винторезный станок 1В62Г расположен в группе станкостроительного производства и выпускался в г. Астрахань. На нем можно обрабатывать наружные, внутренние, конические цилиндрические поверхности, а также сверлить, зенкеровать и нарезать резьбу. Резцом резать резьбу на нем можно как метрическую, так питчевую и трубную.

Станки этой группы подразделяются на универсальные и специализированные. Специализированные агрегаты применялись (и применяются) в промышленности, где необходимо крупно — серийное производство. Например, при обтачивании различных деталей для военной промышленности, осей в вагонном хозяйстве. Зажимы заготовок для ускорения делают гидравлическими или воздушными.

Универсальные станки служат для точения различных поверхностей, нарезания канавок, резьбы. На них можно сверлить, зенкеровать, а применяя различные приспособления, даже фрезеровать, долбить, шлифовать. Конечно, это оправдывается лишь в случае, когда нет подходящего оборудования.

Токарно-винторезный станок 16К20Ф3

Для обработки различных деталей на промышленных предприятиях широко используются токарные станки 16К20ФЗ, которые имеют необходимые технические характеристики. Производство данного типа оборудования было организовано на московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий» в 1970-х годах, которое поставлялось во многие регионы страны.

При осуществлении модернизации токарного оборудования 16К20ФЗ комплектуются комплексами с ЧПУ отечественного и импортного производства с заменой электросхемы энергоснабжения. Проводимое переоборудование дает возможность увеличить мощность более чем 2,5 — 3 раза с учетом состояния агрегатов. Целевая модернизация позволяет повысить производительность оснащения, степень автоматизации, сократить время режима изменения заготовок и желательно должна осуществляться одновременно с капитальным ремонтом.

Токарно-винторезный станок ДИП-500 (1М65)

Токарно-винторезный станок ДИП-500 стал выпускаться вместо токарного станка 165-ой линейки. С его помощью стало возможно обрабатывать крупногабаритные заготовки в условиях мелкосерийного и единичного производствах. Благодаря своей высокой надежности и качеству изготовления станок поставлялся на экспорт.

История создания модели

Первым в СССР началу выпуска универсальных токарно-винторезных станков положил завод в Москве «Красный пролетарий» в тридцатых годах двадцатого века. В своих маркировках станков завод имел лозунг станкостроения СССР — ДИП. Расшифровывается эта аббревиатура так – «догнать и перегнать». В дальнейшем ДИП-500 стало выпускать предприятие Рязанского станкостроительного завода в пятидесятых годах двадцатого века, и он получил маркировку 1М65.

Назначение модели

Токарно-винторезный станок ДИП-500 используется для механической обработки металлических и полимерных заготовок (из чугуна, стали, фторопласта и т.п.) типа тел вращения. При помощи этого токарного станка выполняют все виды токарных работ: начиная с подрезки торцов и заканчивая нарезкой различной резьбы.

Описание

Станок ДИП-500 — это оборудование токарной группы, являющийся универсальным, его возможно использовать в различных сферах промышленности для токарных операций для изготовления продукции. С его помощью существует возможность выполнять вышеизложенные работы с нормальной точностью (Н) и высокой производительностью. За все время эксплуатации станок зарекомендовал себя высокой надежностью благодаря качеству изготовления и простотой в обслуживании, а также не требовал к себе высокого внимания, особых условий при эксплуатации.

Современными аналогами ДИП-500 являются такие модели станков как Stalex C6140W, Proma SPF-1000PH/1500PH/2000PH, MetalMaster MLM 460X1500, Jet GH-1840 ZX DRO и ряд других станков.

Токарно-винторезный станок ДИП-300

Первоначальная версия токарно-винторезного станка ДИП-300 была разработана еще в 1932 году. Главным его предназначением в то время была обработка деревянных заготовок, немного позднее обновленную модификацию можно было уже использовать для обработки металлических изделий. Следует отметить, что высокие темпы развития машиностроительной отрасли в послереволюционный период, обусловленные стремительным техническим прогрессом в Европе, привели к изобретению уникального на то время станка, который опередил по всем техническим характеристикам образцы западных аналогов подобного типа. Сокращенное название расшифровывается довольно просто: «Догнать и перегнать». Количественные показатели, используемые в маркировке названия, характеризуют параметры высоты центров. Отличные технические характеристики позволили к 1940 году именно этим моделям ДИП-300 и ДИП-500 получить широкое распространение в большинстве производственных цехов по всей территории страны.

Станки, произведенные на Рязанском станкостроительном заводе, серии ДИП-300, по мере модернизаций получили маркировку 1М63.

Токарный станок ДИП-300 отличается длительным сроком службы. Во время продолжительной эксплуатации оборудование сохраняет изначальную точность при выполнении всех технологических операций. Надежная конструкция шпинделя и каретки токарно-винторезного станка ДИП-300 при наличии жесткой станины обеспечивают высокую точность выполненных работ. На высоких скоростях производится внешнее и внутреннее точение, растачивание, точение конусов, а также нарезание резьбы разных видов: дюймовая, метрическая, модульная и питчевая. Модель позволяет осуществлять многопрофильную токарную работу с изделиями средних и больших размеров в условиях мелкосерийного производства при машиностроительных заводах и цехах.

Учебный токарно-винторезный станок ТВ-16

Учебный токарно-винторезный станок ТВ-16 является малогабаритным оборудованием для обработки деталей из металла. Он разработан для выполнения элементарных токарных операций, таких как точение и растачивание, и работ средней степени сложности, например, нарезание резьбы, сверление отверстий и прочее. Токарный станок по металлу для школы разработан с целью обеспечения промышленного образования молодежи в мастерских различных учебных заведений. Габаритные параметры составляют 115 ×60 × 120 см, вес устройства – 180 кг.

Токарно-винторезный станок 16К20

16К20 – универсальный токарно-винторезный станок нормальной точности, широко распространенный на территории Российской Федерации и СНГ.

Предназначен для выполнения всех основных видов токарных работ, а также выполнения нестандартных операции при использовании дополнительных приспособлений, например, возможно выполнять кузнечную операцию скручивания (торсировку) квадратного проката для изготовления балясин.

Выпускался в бывшем Советском Союзе с 1971 года на предприятии «Красный пролетарий». На протяжении длительного времени 16К20 являлся основным токарно-винторезным станком Советского, а в последствии и Российского машиностроения, сейчас снят с производства, а на достойную замену ему может претендовать белорусский станок ГС526У, технические характеристики которого и вес максимально приближены к своему легендарному прототипу, но значительно усовершенствован: в конструкцию были внесены современные технические и технологические решения, использовались современные материалы при производстве деталей станка, переработаны основные узлы с учетом недостатков предшественника.

Кстати, вес 16К20 меньше, чем вес модели предшественника 1К62.

Данный станок является универсальным и предназначен для механической обработки деталей, которые устанавливаются трех- или четырехкулачковом патроне либо в центрах. Оборудование позволяет выполнять работы, в ручном цикле с оптимальной точностью, с соблюдением безопасности труда.

Школьный токарно-винторезный станок ТВ-4

Токарно-винторезный станок ТВ-4 применяется для обучения учащихся школ, профтехучилищ, техникумов токарному делу. Именно поэтому его иногда в некоторых источниках называют «школьник». На сегодняшний день станки этой модели можно найти в частных домашних мастерских, на мелких ремонтных предприятиях и учебных заведениях.

На станке можно осуществлять классические токарные операции: точения, подрезку торцов, сверления, нарезания резьбы ручным и механическим способами и др.

Станок отличается небольшим весом и является универсальным. Именно поэтому его в основном использовали для обучения в школах, что и стало причиной того, что его называют «школьник».

Токарно-винторезный станок ТВ-4 предназначен для выполнения большого количества операций, основные среди них такие:

рассверливание;

расточка отверстий;

зенкеровка;

расточка наружных поверхностей цилиндрической и конической формы;

нарезка внутренней и наружной, трапецеидальной, упорной и дюймовой резьбы разного шага;

нарезание многозаходной резьбы.

Токарно-винто 1К62

Давно уже не существует московского завода «Красный пролетарий», но станки, которые он выпускал, благодаря их надёжности по-прежнему работают на постсоветском пространстве. Со временем некоторые детали изнашиваются, а при интенсивном постоянном использовании станок необходимо менять. Найти теперь новый токарный станок 1К62 практически невозможно. Поэтому к основной маркировке (на новых станках) добавляются в конце буквенные обозначения, указывающие на дополнения или изменения в конструкции или характеристиках отдельных узлов агрегата.

Кроме усовершенствованных моделей токарного станка, работающего на протяжении нескольких десятилетий в разных отраслях машиностроения, инструментальных цехах и различных лабораториях по разработке сложных металлических конструкций, на рынке можно найти полные аналоги давно разработанного, но не устаревающего морально токарно-винторезного станка 1К62. Оборудование, произведённое в СССР, безотказно работает по сей день.

Возможности токарно-винторезного станка 1К62 очень велики. На нём можно обрабатывать детали малого диаметра с незначительным весом и просто огромные. При закреплении заготовки в патроне, её вес может доходить до 300 кг. При закреплении детали в центрах, её вес может доходить до 1300 кг.





