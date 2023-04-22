PulsON — все самые интересные события в мире.

Хотите много солнца, моря и музейных достопримечательностей? Тогда вам — на Кипр! Прекрасный сказочный остров с древней историей, замечательными пляжами, загадочными руинами, незабываемыми музеями.
Что посмотреть и чем заняться на Кипре
Куда сходить ночью в Москве: популярные направления
Совершить прогулку по ночной Москве в будни и выходные можно, отправившись на экскурсии от компании «Лучший город земли». В темное время суток столица преображается до неузнаваемости. Деревья украшенные гирляндами при лунном свете причудливо отражаются в водоемах, создавая романтичную обстановку для свидания с девушкой. После суетного дня толпы людей расходятся, в сумраке яркий город открывается совершенно с другого ракурса. Ночью интереснее знакомиться с достопримечательностями, красоту добавляет особая подсветка зданий и памятников архитектуры.
Как меняется человек с возрастом от 1 — 100 лет
Интересное видео, смотрим:
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
Это Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, он же Сомдет Пра Боромма Орасатират Чао Фан Маха Ватчиралонгкон Саям Макутрачакуман, он же Жора, он же Гоша. Хотя обычно король позволяет приближенным называть себя более удобным именем Рама X. Это единственный сын короля Пхумипона Адульядета.
Основные достопримечательности Москвы, которые обязательно стоит посетить
Чтобы ознакомиться со всеми памятниками и другими достопримечательностями Москвы, вероятнее всего, понадобится несколько месяцев. Именно поэтому мы составили список тех мест и архитектурных объектов, которые нужно обязательно посетить каждому туристу, приехавшему в этот город.
Подача блюд на стол как особый вид искусства
Именитые шеф-повара создают на тарелке настоящие причудливые картины. Они неутомимо изобретают новые способы подачи, необычные украшения, используют вместо традиционной посуды нечто оригинальное: разделочные доски, яичную скорлупу, морские раковины, листья пальмы, тарелки, вырезанные из овощей и фруктов.
Самый прибыльный ресторан Америки которого больше нет
Ресторан «Окна в мир», расположенный на северной башне ВТЦ в Нью–Йорке. 1976 г.
Самый быстрый человек передвигающийся на руках
Зайон Кларк — спортсмен, мечтающий стать многократным олимпийским чемпионом. Он родился без ног в результате редкого генетического заболевания.
15 февраля 2021 года Кларк преодолел расстояние в 20 метров за 4,78 секунды, побив при этом предыдущий рекорд.
Вулкан курильщика
Вчерашние кольца дыма на вулкане Этна, Италия.
Как написать курсовую по праву
Курсовой проект – один из основных элементов учебного процесса. С его помощью можно определить насколько студенты умеют думать самостоятельно и выходит ли у них правильно оформлять свои мысли, используя пройденный во время обучения материал. При этом правила, которые следует соблюдать при написании курсовой работы по гражданскому праву, никак не будут отличаться от того, что нужно делать при выполнении проектов по другим дисциплинам. Однако в таком случае все же будут свои особенности. Например, умение использовать законодательную базу, общее понимание законов, навык анализа темы и практического использования теоретических знаний.
5 простых причин, почему мужчины любят футбол
Как считают современные психологи, пристрастие мужской части населения к такой старинной игре, как футбол, имеет несколько причин.
Интересная мысль о жизни от Вуди Аллена
Самый длинный автомобиль в мире восстановлен
Самый длинный автомобиль, в котороый есть места для 75 человек, гидромассажная ванна и вертолетная площадка.
Автомобиль выставлен в парке Дезерленд в Орландо, штат Флорида.
В Берлине лопнул 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree
Вылилось около 1 млн литров воды, в которой плавал 1,5 тыс рыб. Ранены 2 человека.