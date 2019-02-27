Что вы знаете о тракторах Lamborghini? А о трактора Porsche? А о тракторах Mercedes-Benz? Многие компании, известные своими автомобилями, производят или производили в прошлом отличную сельскохозяйственную технику!

Lamborghini. Ферруччио Ламборджини основал компанию по производству тракторов и другой сельскохозяйственной техники в 1948 году. Lamborghini Trattori существует по сей день и является одним из ведущих европейских тракторостроителей. А в 1963-м Ламборджини пришло в голову, что имеющаяся у него техническая база позволит создать спортивный автомобиль, способный конкурировать с Ferrari, — и не ошибся. В принципе, производство тракторов и спортакров, хоть и принадлежали одному человеку, практически никогда не пересекались, а в 1973 году Ферруччио продал тракторную компанию одному покупателю, а автомобильную — другому, в итоге сегодня между ними нет никакой связи, кроме исторического логотипа и бренда. Всего в гамме компании — 18 линеек тракторов (всего более 80 моделей). На снимке — серийный универсальный трактор Lamborghini Spark 190.

Porsche. Отделение Porsche по производству тракторов — Porsche-Diesel Motorenbau — существовало с 1950 по 1963 год в связи с бурным развитием немецкого сельского хозяйства в те годы. За эти годы было представлено более 40 моделей тракторов самых разных форм-факторов в классическом красном цвете. Стоит заметить, что тракторное производство образовалось практически одновременно с автомобильным, и сперва было не очень понятно, какое направление станет превалирующим в дальнейшей истории компании. На снимке — трактор Porsche-Diesel Standard 217 (1960).

Mercedes-Benz. Ещё в 1920-х годах, до слияния, компании Benz и Daimler строили собственные трактора. Затем, в 1951-м, компания «поглотила» маленькую австрийскую фирму Unimog, производившую универсальные сельскохозяйственные грузовики. Наконец, в 1973-м компания вернулась к производству тракторов, использовав «Унимоги» в качестве базы, под брендом MB trac, и производила их вплоть до 1991-го, после чего продала производство компании Werner (ныне этот бренд известен как WF trac). На снимке — одна из серийных моделей Mercedes-Benz trac 700 S (1975).

Volvo. Отделение компании Volvo, занимающееся строительным оборудованием, появилось задолго до начала производства автомобилей, в 1832 году, а первый трактор бренда появился в 1913-м, за 14 лет до первого автомобиля. С тех пор компания Volvo является неизменным производителем тракторов и строительной техники всевозможных направлений. Это отделение называется Volvo Construction Equipment и работает обособленно от автомобильного. Самым известным сельскохозяйственным трактором компании была модель BM25, созданная в 1934 году, но сегодня сельхозтехники Volvo уже не строит, а в гамме — только многочисленные трактора и погрузчики промышленного назначения. На снимке — классика жанра, погрузчик Volvo L45H.

Ford. В течение многих лет компания Ford была одним из ведущих тракторостроителей в мире. В 1917 года она строила трактора под брендом Fordson, а с 1939-го — и под маркой Ford. В 1964-м оба бренда «слились» под общим названием Ford, а в 1986-м компания для расширения своего сельхозпроизводства приобрела бренд New Holland. В 1991-м все сельскохозяйственные активы Ford были проданы Fiat, и к 1999-му бренд Ford был полностью ликвидирован (первые годы Fiat «по инерции» производил трактора под «фордовским» брендом). На снимке — классика, модель Ford 9N 1939 года.

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