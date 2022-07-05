Автоматизация бизнес-процессов — это современный тренд во многих сферах. Компании используют новые технологии и программное обеспечение, которое помогает улучшить многие виды работ. Не только сделать их проведение быстрее и проще, но и уменьшить вероятность ошибок.

Один из таких инструментов — это SRM-системы. Они предназначены, чтобы сделать процесс закупок более эффективным. SRM-система — это набор инструментов для автоматизации каждого из этапов: начиная от планирования и заканчивая доставкой. Такой инструмент может анализировать необходимые ресурсы и закупать их у нужных поставщиков. Кроме того, система самостоятельно всё проверит и создаст отчёт.

Сегодня на рынке программного обеспечения представлено довольно много SRM-систем. Каждая имеет схожий функционал, но отличается в деталях. Для того чтобы быстрее всего найти подходящий вариант, можно воспользоваться списком лучших систем для управления закупками.

Особенности «Comindware Управление закупками»

Самый популярный на сегодня вариант — это «Comindware Управление закупками». Эта система имеет все нужные возможности для автоматизации процесса закупок. Она может выявлять потребности и контролировать поступления заказов на склад. «Comindware Управление закупками» создана на основе опыта, который получен при импортозамещении систем у крупных компаний.

Данная SRM-система использует чёткую логику описания процессов, благодаря чему достигается очень высокий уровень контроля за всеми этапами закупок. Автоматизация создаётся таким образом, чтобы обеспечить непрерывный поток ресурсов и продукции строго в соответствии с утверждёнными расходами. Для большей эффективности проведения закупок, в системе есть возможность взаимодействовать с поставщиками.

Создавать и улучшать процессы, используя «Comindware Управление закупками» очень легко. Для этого не потребуется помощь программистов. Даже сложное изменение или масштабирование на другие процессы предприятия можно совершить самостоятельно. Использовать данную SRM-систему можно как с нуля для автоматизации процессов, так и для замены другой.

Использование SRM-системы поможет сделать один из главных процессов на многих предприятиях — закупки, намного проще и при этом эффективнее. Она позволит не только снизить количество времени на планирование и проведение закупок, но и уменьшить различные ошибки и неточности.