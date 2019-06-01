В сети появились фотографии готового экземпляра комплекса под названием «Стена», который был создан концерном «Калашников» для Росгвардии. Как известно, Росгвардия заказала 10 комплексов «Стена» еще в 2018 году, которые будут использоваться в проблемных регионах, а теперь эти машины начали поставляться в спецподразделения. Кабина грузовика обшита листами металла, а кузов может трансформироваться в заграждение с небольшими отверстиями. Стоит отметить и то, что ширина заграждения может варьироваться в зависимости от ширины улицы.





