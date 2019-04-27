С возрастом мы понимаем, насколько прелестным было беззаботное школьное время. После уроков можно гулять на улице с друзьями, пить чай дома у одноклассников, отложив уроки на вечер. Однако именно в это время родителей детей 20 столетия одолевало волнение. Оставалось только догадываться, добралось чадо домой или нет. Не было современных девайсов и возможности связаться с ребёнком. Прошло не так много лет, но произошло немало изменений.

Сегодня у школьников есть мобильные телефоны и планшеты. Родители могут связаться с чадом в любое удобное время и узнать, как его дела. Намного больше возможностей у тех, кто купил Smart Baby Watch. «Умные часы» заменяют телефон, позволяют «шпионить» за детьми, прослеживать их местоположение. Лучшего девайса для контроля над школьником никто ещё не придумал.

Не модный девайс, а необходимость

Школьники, которые самостоятельно ходят на учёбу и возвращаются домой, заставляют родителей волноваться. Однако не все взрослые переживают по поводу безопасности своего ребёнка, ведь приобрели ему «умные» детские часы. Smart Watch заменяют мобильный телефон, позволяя взрослым в любой момент узнать местоположение школьника.

Итак, 3 главные функции, которые делают устройство полезным аксессуаром первой необходимости:

— разговоры с близкими и друзьями, как по смартфону;

— спутниковое слежение благодаря встроенному модулю GPS;

— «удалённый микрофон» (прослушивание разговоров, как по рации).

Всеми описанными возможностями можно воспользоваться после установки сим-карты и активации устройства. Его, как и мобильный телефон, нужно периодически подзаряжать. Важно, чтобы часы находились на руке. После снятия придёт соответствующее оповещение, а контроль станет невозможным. Купить оригинальные и надёжные «умные» часы для детей можно на сайте http://smartbabywatch.ru/.

Особенности работы Smart Baby Watch

«Умные» часы – это инновационный продукт, созданный с учётом последних технологий. Глядя на них, ребёнок приходит в восторг, а родитель испытывает радость после первой проверки функционала. Количество моделей этих устройств сегодня уже велико. Масса интересных вариантов разработана и для девочек, и для мальчиков. Владелец часов никогда не догадается, что с помощью этого аксессуара взрослые его контролируют.

Как же родители получают информацию о чаде? После «привязки» детского аксессуара к собственному смартфону. Как это сделать, расскажет продавец. Инструкции также есть на официальном сайте продукции «Смарт Бэйби Вотч». Настройка занимает около часа, не более. Необходимо сделать следующее:

— Вставить в часы сим-карту.

— Активировать устройство, после чего на него уже могут поступать звонки.

— Скачать на смартфон взрослого программу, рекомендованную производителем смарт-часов.

— Пополнить счёт.

— Надеть модный функциональный на руку ребёнка и проверить, как всё работает.

Данные о местоположении чада будут отображаться в программе. Также можно прослушать разговоры и воспользоваться другими функциями, которыми производитель наделил модель. Даже в самом бюджетном устройстве есть:

— встроенный микрофон;

— GPS-трекер;

— датчик присутствия на руке;

— функции телефона.

Чем новее модель, тем выше её цена и больше функций. В последних продуктах есть будильник, шагомер, измеритель пульса и многие другие полезные функции.

Лучшие смарт-часы для школьников

Ассортимент «умных» наручных аксессуаров для детей сегодня очень велик, поэтому каждому удастся подобрать модель согласно бюджету, полу и возрасту его будущего владельца. В коллекциях есть позиции с цветным и чёрно-белым экраном. Популярное цветовое оформление смарт-часов:

— розовый;

— синий;

— зелёный;

— жёлтый.

Хорошим выбором для мальчика будет модель Q50 или Q100S BatMan. Он почувствует себя настоящим супергероем, для которого нет препятствий. Эти модели производят в синем и чёрном цветах. Интересный дизайн и расширенный функционал понравятся и владельцу, и его родителям.

Модели Q90S и Q100S подойдут мальчикам и девочкам. Купить их можно в голубом, оранжевом, розовом цветах. Их преимущества:

— водонепроницаемость;

— цветной яркий сенсорный экран;

— акселерометр.

Для школьников младших классов лучших смарт-часов, чем Q90S и Q100S, не найти. А вот детям младших классов понравятся Smart Watch Junior.





