Первая в мире цифровая камера

В 1975 году инженер компании Kodak Стив Сассон делает цифровую камеру. В ней используется объектив от фотоаппарата Kodak Super 8, а основной деталью является светочувствительная матрица. Все это работает на 16 никель-кадмиевых батареях. Камера весит 4 килограмма, а на сохранение снимка разрешением 0.1 мегапикселей тратится 23 секунды – фотография записывается на кассету. Для того чтобы просматривать фотографии на экране телевизора, к фотоаппарату прилагается компьютер.

Уже тогда было понятно, что за этой технологией будущее. Но в это время у Kodak 90% всего рынка пленки в США. Плюс колоссальная капитализация. И руководители компании откладывают это изобретение в долгий ящик, опасаясь, что оно нанесет удар по продаже пленки. А Sony и Canon видят в этом для себя прекрасный шанс. В результате Kodak задерживается с производством цифровых фотоаппаратов и теряет значительную долю рынка.

В 2004 года акции компании Eastman Kodak исключены из состава индекса Dow Jones Industrial Average.

В 2006 году компания прекратила самостоятельное производство цифровых фотоаппаратов.

В 2009 года компания прекратила производство своей знаменитой пленки Kodachrome.

В 2012 году компания подала иск о банкротстве.