Питбайк — это транспорт для любителей настоящих острых эмоций. По-своему уникальный кроссовый мотоцикл позволит райдеру покорить любую извилистую трассу, окунуться в экстрим, почувствовать скорость, саму жизнь!

Говоря «питбайк», современные мотолюбители подразумевают компактные и легкие двухколесные мотоциклы, развивающие высокую скорость. Характерные качества транспорта:

четырех- или двухтактный двигатель типа Honda Cub с горизонтальным расположением цилиндра и мощностью 125–150 конских сил;

удлиненная колесная база;

возможность оснастки полуавтоматической или автоматической трансмиссией;

алюминиевая рама, высокий руль;

агрессивный протектор на шинах.

Все это в комплексе создает необходимые условия для легкой езды по местности, в т. ч. с самым сложным рельефом.

Находка для фанатов стантрайдинга

Новые питбайки позволяют сполна насладиться всеми преимуществами экстремальной езды. Эти мини-мотоциклы хорошо справляются с крутыми виражами, на них легко «крутить» самые сложные трюки в воздухе. Стоит понимать, что безопасность мотоциклиста гарантирует лишь новая техника, так как подержанный транспорт может иметь скрытые поломки, которые проявят себя в самый неподходящий момент.

Мини-мотоциклы есть двух видов:

кроссовые (не имеют в комплектации поворотников и фар, на них можно ездить исключительно по спортивным трассам);

эндуро (могут использоваться и на обычных дорогах).

В последних также предусмотрены фара для езды в ночное время, спидометр и поворотники. Поэтому, если вы хотите мотоцикл не только для участия в спортивных чемпионатах, но и для обычных катаний по городу, то мотоциклы эндуро будут предпочтительнее.

Питбайки имеют несколько видов систем переключения передач: есть ручная, полуавтоматическая и автоматическая. Второй вариант отлично подойдет новичкам супермотокросса и мотокросса, тогда как полностью механическую систему выбирают профессионалы.

Недостатки питбайков

Они несущественны, но о них также стоит знать. В первую очередь, это транспорт для одного человека — перевозить пассажира и груз на таком мотоцикле нельзя. Кроме того, для питбайка характерна сезонность — зимой на нем не поездишь, особенно в гололед и при снежных заметах. Сильный порывистый ветер может снести байк с места, что весьма опасно в процессе скоростной езды.

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