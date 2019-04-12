Комфортный микроклимат – залог продуктивной работы и хорошего самочувствия. Диапазон от 18 до 25 градусов принято считать оптимальным температурным режимом. При этом комфортность этих значений для человека зависит от индивидуальных предпочтений, а также от показателя влажности и других факторов.

В холодное время года нормализовать температурный режим можно с помощью грамотно спроектированной системы отопления. Её организация – щепетильный вопрос, к которому необходимо подходить со всей ответственностью.

С чего всё начинается

Строительство котельных – трудоёмкий процесс, который лучше доверить специалистам. Почему так? Малейшие дефекты и неточности повлекут за собой поломки, что чревато преждевременным износом системы и высоким риском опасности для людей.

Первое, с чем необходимо определиться перед проектировкой, – это вид топлива, которое планируется использовать для обогрева. Именно этот показатель повлияет на подбор оборудования и, как следствие, планировку в целом.

Теплоноситель и котельная установка

Обширный ассортимент отопительного оборудования даёт большие возможности для проектных бюро и лишнюю головную боль для заказчиков. Чтобы подбор не стал пыткой, клиент должен иметь общее представление об основных классификациях.

«Сердцем» любой системы теплообеспечения является котельная установка. Все котлы можно разделить по типу используемого топлива на:

— твёрдотопливные (пеллеты, дрова, уголь);

— газовые (природный газ);

— жидкотопливные (соляра).

Вторым весьма важным моментом является вид теплоносителя, который планируется использовать:

— вода;

— пар;

— диатермическое масло.

Существуют комбинированные системы, в которых можно использовать несколько теплоносителей.

Способ управления

Время, когда котельными управляли вручную, далеко позади. Такой способ актуален для обслуживания небольших установок. Для габаритных котельных, где задействовано большое количество оборудования, оптимальным вариантом станет частичная или полная автоматизация или механизация. Такой подход значительно облегчает работу оператора установки и минимизирует риск аварии.

Индивидуальная котельная

Одним из критериев классификации отопительных установок является тип размещения. Котельная может находиться внутри обогреваемого помещения (очень часто такие установки монтируют на крыше или в подвале) или отдельно за его пределами. Индивидуальное размещение актуально, если планируется отапливать большие объёмы, а также если нет места для размещения внутри дома, который нужно обогреть. На сегодняшний день особой популярностью пользуются блочно-модульные котельные, они отличаются высокой скоростью сборки и монтажа.

Грамотная комбинация оборудования и проектирование системы теплоснабжения позволяют оптимизировать затраты на топливо и гарантируют комфортный микроклимат внутри помещения.

Предусмотреть все нюансы в таком деле могут только опытные специалисты, поэтому организацию теплообеспечения лучше доверить профессионалам.





