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Янв 24, 2019| Автор - pulson| Категория - | Комментарии - прокомментировать
24 января 1984 года был выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh