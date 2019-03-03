Канатная дорога Хон Тхом была открыта в феврале 2018 года и является самой длинной канатной дорогой во Вьетнаме и мире. Канатная дорога расположена на острове Фукуок на юге страны, близ границы с Камбоджей. Она простирается на 8 километров и соединяет город Ан Той с островом Хон Тхом.

Путешествие занимает всего 15 минут со скоростью 8,5 метра в секунду и позволяет прохожим полюбоваться одним из самых красивых пейзажей во всей Юго-Восточной Азии.

Канатная дорога опирается на пилоны высотой 160 метров, которые расположены на двух близлежащих островах Хон Дуа и Хон Рой. Линия оснащена двойным страхующим кабелем, несущим 70 комфортабельных кают на 30 мест каждая. Эта работа австрийской компании Doppelmayr имеет патент S3, потому способна гарантировать высокое сопротивление ветра, низкое энергопотребление и скорость движения около 8,5 метров в секунду с максимальной пропускной способностью до 5500 пассажиров в час.

Канатная дорога Hon Thom длиннее, чем предыдущая канатная дорога Fansipan Legend, которая считалась самой длинной в мире. Она также находится во Вьетнаме, на уступает Хон Том на целый километр.

Фукуок является крупнейшим островом в стране и славится своими белыми пляжами, кристально чистым морем и красивыми коралловыми рифами. Это постоянно развивающееся популярное направление привлекает тысячи туристов со всего мира каждый год. Канатная дорога Хон Том пересекает Сиамский залив, и с ее головокружительной высоты открывается действительно захватывающий дух вид. Это новая достопримечательность Вьетнама, цель которой — стать одним из самых посещаемых мест во Вьетнаме.

Исторически цепочка островов была отдаленным захолустьем, но в последнее время она значительно расширилась в сфере туризма. Согласно прогнозам, в 2017 году Фукуок получит 1,8 миллиона посетителей, а в прошлом году он побил рекорд посещаемости, приняв 3 миллиона туристов. По сути, путешественники из Хошимина находятся всего в 50 минутах путешествия на самолете от этого тропического рая, а прямые рейсы также доступны из крупных региональных городов, таких как Ханой, Бангкок и Гуанчжоу.

Из Ан Туа туристы садятся на борт одной из семидесяти 30-местных кают (24 сидячих, 6 стоячих) и совершают увлекательную поездку через Сиамский залив, два острова (Хон Дуа и Хон Рой) и шесть массивных бетонных башен ( до 160 м), прежде чем высадиться в Хон Томе (на острове Ананас, как его еще называют). Благодаря максимальной скорости движения канатной дороги 8,5 м / с (30,6 км / ч) время в пути между островами сокращается на 75% — с более чем одного часа на пароме в прошлом до всего 15,6 минуты на канатной дороге. Прибывающие туристы могут посетить парк развлечений, пляжи и аквапарк.

При рекордной длине около 8 км система канатной дороги Хон Тхом затмила предыдущего рекордсмена Fansipan Legend на 1,5 км. Темпы инноваций в отрасли невероятны, поскольку Fansipan Legend была открыта чуть менее двух лет назад.

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