Самые быстрые поезда в мире

Современные люди могут передвигаться с молниеносной скоростью благодаря современным поездам. Во многих странах люди позабыли о равномерном стуке колес и о наслаждении пейзажами за окном. Чтобы попасть в другой город, чаще всего потребуется меньше часа. Это позволяет многим людям жить и работать в разных городах без ущерба для личного времени. В подборке представлены самые быстрые поезда.

Французские высокоскоростные поезда TGV POS соединяют столицу Франции с крупнейшими городами Швейцарии и Германии. Десять одноэтажных вагонов поезда вмещают в себя 377 пассажиров

Название поезда Shinkansen по-японски означает «новая магистраль», но в народе его чаще называют «пуля». Рекорд скорости рельсового Shinkansen составляет 443 километра в час, а поезда на магнитной подушке — 581 километр в час

Китайский Shanghai Maglev — экологичный поезд на магнитной подушке. Средняя скорость составляет 431 километр в час, а скоростной рекорд, достигнутый этим составом, превышает 500 километров в час

Китайский поезд CRH380A, курсирующий на маршрутах Шанхай–Нанкин, Ухань–Гуанчжоу и Шанхай–Ханчжоу, рассчитан на максимальную эксплуатационную скорость 380 километров в час

Аббревиатура AVE (Alta Velocidad Espanola) по-испански обозначает «птица». Этот поезд «летает» из Мадрида в Вальядолид и Барселону со скоростью более 330 километров в час

Этот электропоезд был выпущен в Италии в 1993-м, и с его помощью удалось наладить высокоскоростное наземное сообщение между всеми крупными городами страны. Расстояние в 215 километров от центра Болоньи до Милана он преодолевает за 56 минут

Eurostar, или British Rail Class 373 — знаменитый британский высокоскоростной электропоезд, идущий в тоннеле под проливом Ла-Манш и соединяющий Великобританию со странами континентальной Европы

Южнокорейский электропоезд KTX Sancheon был построен компанией Hyundai Rotem на основе технологий французских поездов TGV

ICE — скоростные поезда, курсирующие по территории Германии и сопредельных государств. В каждом составе есть вагон-бистро и специальные «игровые» купе для детей

THSR 700T — скоростной поезд на острове Тайвань, идущий по маршруту Тайбэй–Гаосюн. Длина этой магистрали, протянувшейся вдоль западного побережья острова, составляет 335,5 километра, и поезд преодолевает этот путь всего лишь за полтора часа