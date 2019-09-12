Электровелосипед – инновационное средство передвижения, которое отличается об обычного велосипеда наличием электрического двигателя в педальной тяге. С мотором можно преодолевать длинные дистанции без особых усилий, подниматься в гору и ехать против ветра. Каждый год производители обновляют модельный ряд, улучшают ходовые характеристики, внедряют более мощные аккумуляторы. А чтобы вы не запутались в таком многообразии, мы составили топ лучших электровелосипедов.

Рейтинг новинок 2019 года

Вне зависимости от года модели мы рекомендуем покупать устройство в проверенных местах. К примеру, в интернет-магазине «Эко-Байк» https://eko-bike.ru/elektrovelosipedyi/ вы найдёте качественные изделия от известных производителей. А мы же представляем вам топ электровелосипедов:

1. ELTRECO MULTIWATT 1000W. Электрический фэтбайк с приводом Direct Drive в 1000W может разгоняться до 40 км/ч. Заряда литиевой АКБ хватит на 50 км пробега. Несмотря на внешнюю громоздкость, рама облегченная, изготовлена из алюминия и имеет складную конструкцию. Создан для езды по бездорожью, пересеченной местности. Превосходную проходимость дают 20-дюймовые колеса с толстой пневмопокрышкой и агрессивным протектором. Выдерживает нагрузку 120 кг, багажник можно нагрузить до 15 кг. Особенность модели – сигнализация с блокировкой запуска мотора, которая активируется с помощью брелока или датчика отпечатка пальца.

2. OSOTA BARS 750W. Современный велогибрид для езды по городским паркам и в экстремальных условиях. От попадания пыли, песка и грязи защищают металлические крылья. Мощность мотора в 750W поможет райдеру совершить подъем на холм. 3 режима езды: с педалями, чисто на электротяге и PAS-ассистент. Прочность конструкции обеспечивает алюминиевая рама, колеса 20 дюймов, усиленная рулевая колонка. Аккумулятор съемный, полностью заряжается за 6 часов. Без подзарядки фэтбайк проедет 75 км. Для удобства на руле есть ЖК-дисплей с информацией о скорости, пройденной дистанции, заряде батареи.

3. CYBERBIKE LINE. Новинка велосезона 2019 с электромотором мощностью 500W и целой гаммой расцветок. Легко поднимается в гору и развивает скорость до 30 км/ч. На руле установлен бортовой компьютер с информацией о заряде, пробеге, режиме движения. Благодаря дисковым механическим тормозам Tectro Aries торможение происходит быстро и мягко. Оборудован светоотражателем для езды в темноте. Багажник вместительный: можно установить сумку и детское кресло.

4. XDEVICE XBICYCLE 14′. Идеален для поездок по городу, легкий и маневренный. Двигатель 250W набирает скорость 25 км/ч. Пробег на одном заряде аккумулятора – 50 км, в синхронном режиме 100 км. Вес конструкции 17 кг, в сложенном состоянии она без труда поместится в багажник или лифт. Седло и рулевая стойка регулируется по высоте.

5. ETORO TURINO. Недорогой трицикл для взрослого райдера. Устойчивый, с большим багажником, подходит для людей с ограниченными возможностями. 24-дюймовые колеса с глубоким протектором справятся с ездой по бездорожью и ухабам. Управлять можно ручкой газа или в сочетании с педалями. Аккумулятора хватит на 40 км, а максимальная скорость Etoro составляет 29 км/ч. На руле расположен небольшой LCD-дисплей с индикатором остаточного заряда и выбранной скорости.

Если вы не знаете, какую модель купить, ориентируйтесь на наш топ лучших электровелосипедов 2019 года. Обращайте внимание на возможность складывания, мощность, емкость АКБ, грузоподъемность, условия эксплуатации. Так вы сможете подобрать максимально удобное устройство.





