Новая машина для приготовления соков превращает апельсиновые корки в оригинальные стаканчики — 100% экологически чистый продукт!

Международная дизайнерская фирма Carlo Ratti Associati создала новую машину, впечатляющую своей функциональностью и зрелищностью. «Feel the Peel» — это прототип машины, которая использует апельсиновые корки для создания биопластичных чашек для сока.

Атомат обрабатывает 1500 апельсинов, а кожура накапливается на нижнем уровне. Кожура высушивается, размалывается и смешивается с полимолочной кислотой и образует биопластику, которая затем нагревается и расплавляется, так что внутренний 3-D принтер может печатать стаканчики.

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